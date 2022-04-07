Сеть: «Пусть покупают в ДНР и ЛНР» — ЕС перенесет срок отказа от угля из РФ
Срок отказа от российского угля может быть перенесен на август. Соответствующий вопрос поставят на голосование на внеочередной встрече посланников стран — членов ЕС. Об этом 7 апреля сообщает Reuters.
Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine| Украина» и «Радио Стыдоба». Многие выразили предположение, что в период до введения указанного запрета ЕС будет активно закупать уголь у России.
«ЕС переносит полный запрет на импорт российского угля… до середины августа… сообщает источник Reuters. Так с санкциями часто бывает, промышленники развитых стран понимают, что судьбу Украины уничтожением собственных экономик не изменить», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».
«Ну как я жду этой осени! Как интересно будет наблюдать за… [Европой] без газа, угля и горючки! А они пятками назад! Обидно-то как…» — с сарказмом написал Ship.
«Пора уже России решать, когда и по какой стоимости поставлять», — отреагировала Любовь Л.
«Зачем? Пусть они уничтожат сами свою экономику, а не «злой» Путин. Они скачут, как идиоты на майдане, со своими санкциями. Очень забавно смотреть, как они грызут сук, на котором сидят», — ответила ей одна из участниц обсуждения.
«Так может, помочь надо им?.. Запретить самим», — не без сарказма написал Андрей В.
«Надо цену поднимать срочно, пусть берут…» — призвал Football.
«Продавать уголь в рублях, причем сейчас начинать, а не когда они им затарятся!» — отметила Ирина.
«Надо срочно не дожидаясь вводить контрсанкции — срочно остановить отгрузку угля», — пишет «Михалыч».
"Нет, пусть вводят [запрет] на всё! И на дрова — тоже», — добавила Светлана.
«Так они сейчас угля закупят на 2 года вперед, скажем, и потом у них перемога (победа. — М. Р.) будет, и будут 2 года орать, как они не покупают уголь, а за два года, глядишь, и ситуация изменится в лучшую сторону», — отреагировал Ramon P.
«Я сомневаюсь, что санкции на уголь сильно отразятся на ЕС. Не так много экспортируется», — считает Алексей.
«А слабо на месяц нам заморозить поставки угля в ЕС? Помочь им в подготовке к августу?» — спросил Anton.
«Ну да, до начала отопительного сезона. Все правильно. Можем шашкой помахать, а потом поскулим и опять будем покупать уголь», — пишет «Мидии».
"Лета ждут… Почему бы сейчас самим не продавать? Пока холода, пусть померзнут, в себя придут!.. Недополучим прибыли — потерпим, наверстаем позже!» — также отметил «Добрыня».
"Пусть доживут сначала до августа», — комментирует новость 93 780.
«А потом снова разрешат, как похолодает. Просто цирк», — смеется Е. С.
«Надо, значит, цену повышать. За хамство надо платить», — написала «Картинка».
"К середине августа уже не будет повода для санкций», — предположил Ilya H.
«Пусть скупают [уголь] в ЛДНР», — призвал Albert S.
«Да, надо цены поднять раз в 5. Чтобы нам подзаработать, а то потом введут санкции — не будет дохода по этой статье. А так, глядишь, окупится период после санкций», — пишет Ксения.
«Цену задирать некуда, она и так на позициях, близких к историческому максимуму», — возразил Jiggy.
«Сами себя обманывают, что смогут прожить без России», — отреагировала Rozachka.
«Самое время нашим поставщикам угля начать проведение ТО (технического осмотра. — М. Р.) грузового транспорта эдак до сентября», — с сарказмом отметил Stanislav.
«Это чтоб зиму перекантоваться и потявкивать?» — подытожила Светлана.