Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за постоянное ведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией на Украине. Об этом Макрон заявил в эфире телеканала TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом [России Владимиром] Путиным от имени Франции… Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вёл диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — сказал президент Франции в ответ на упреки в свой адрес со стороны польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за регулярные звонки российскому лидеру.

Заявление Макрона обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многих участников обсуждения возмутило то, что в последнее время Польша, по их мнению, многое себе позволяет.

«Ссора в европейском гадюшнике… Макрон заявил, что премьер Польши Моравецкий вмешивается во французские выборы. Всё из-за того, что поляк раскритиковал Макрона за постоянные звонки Путину. Макрон назвал «необоснованной и возмутительной» эту критику.

«Я полностью беру на себя то, что постоянно общался с президентом Путиным. Я делал это без наивности еще в 2017 году…» — заявил он», — пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022

«Польша возомнила себя новым лидером ЕС. Аж смешно. Гиены американские», — отреагировала Елена Л.

«Поляки претендуют на главенствующую роль в ЕС, а их туда не пускают Германия и Франция… За этим очень интересно наблюдать, кстати», — отметил Andrey_R.

«Собиралась написать то же самое. США — хозяин, а Польша — зам. хозяина. Так в эту роль вошла! И выйти уже не может!» — ответила ему (Andrey_R.) Елена Сергеевна.

«Главное им не мешать», — с сарказмом добавила Олеся.

«Вот с этого и начнется распад ЕС и затем война в Европе», — пишет Георгий Д.

«Клопы стали друг друга покусывать. Запасаемся семечками», — смеется NataS.

«Поляки что-то окрылились. Надо крылышки-то им общипать», — написала Татьяна.

«Девочки, не ссорьтесь», — смеется Екатерина.

«Какая разница, все они сидят на американском кукане», — отреагировала Виктория.

«А чего это Макрон, претендующий на [роль] лидера Европы, стал перед… [поляком] оправдываться?» — недоумевает Elena D.

«Они ещё и ругаются между собой! Цирк и в нём злобные клоуны», — иронизирует Lariss I.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«То ли ещё будет в этом осином гнезде…» — добавил Without a face 123.

«Это живя на германские дотации и американские поставки оружия… [Польша] мнит себя гегемончиком? Смешно, пупок развяжется», — отметил Lexx.

«Поленья (Польша — О. П.) изо всех сил пытаются показать себя главными «ястребами» Европы, чтобы заокеанский господин назвал ее «любимой женой»?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«Сейчас в ЕС начнутся проблемы энергетического характера, и надо посмотреть, на сколько их хватит», — подытожила Александра Л.