Готовность венгерского премьер-министра Виктора Орбана платить за российский газ в рублях приведет к изоляции Венгрии. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 6 апреля на брифинге в Берлине заявил глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек.

Сандро Боттичелли. Изгой. ок.1496

«Это изолирует Венгрию», — сказал он, комментируя заявление Орбана о готовности платить за газ в рублях.

Аргументируя свою позицию, Хабек сослался на принятое в формате G7 решение, что оплата российского газа должна продолжаться в зафиксированных в контрактах валютах — долларах или евро.

Заявление политика обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие отметили, что правительство Венгрии, прежде всего, принимает решения, исходя из интересов своей страны. Участников обсуждения возмутило, что официальному Будапешту пытаются навязать то, что не в интересах страны.

«Министр экономики Германии пригрозил премьеру Венгрии Орбану «изоляцией» за оплату газа в рублях. При этом министр Хабек сослался на принятое ранее решение в формате G7 о том, что оплата российского газа должна продолжаться в евро и долларах. Примечательно, какая жёсткая диктатура в «свободном мире». Ни шагу в сторону от линии партии. А ещё интересно, какое отношение Венгрия имеет к решениям какой-то G7?» — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Угрозы и шантаж… Это ведь так по-европейски», — отреагировал Andrey3.

«Давайте, ребята. Молодцы, толкайте Венгрию в объятия России», — не без сарказма пишет Андрей С.

«Вот она, европейская демократия во всей красе», — добавил Сергей S.

«И они нам 30 лет рассказывали про тоталитарный СССР? Лицемеры. В СССР-то как раз свободы было больше», — написал Andrey D.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

«Изоляция в паре с Россией не так уж и страшна. Еда и энергоресурсы есть, а что ещё нужно? Потом и другие подтянутся», — отметила Таша.

«Почему покупатель должен решать, в какой валюте ему платить???» — недоумевает Елена.

«В Венгрии будет газ. А у вас?» — иронизирует Дарья П.

«Орбан всегда был в стороне от безрассудства ЕС», — прокомментировала новость Индира.

«[Конец] Орбану… Жаль дядьку. Сожрут», — не выдержал Roman P.

«Идиоты из G7 приняли решение, пусть G7 его и выполняет. И нечего приставать к приличным людям, у которых есть обязательства перед собственным народом», — отметил Валерий.

«Орбана продавливают очень сильно. Сегодня заявили, что сократят финансирование Венгрии, т. к. есть вопросы к тому, куда из фондов деньги расходуются. Все в итоге упрется в простой подсчёт, где Венгрии будет выгоднее. А вот если машина ЕС развернёт часть санкций в их сторону, могут уже быть и неприятные последствия для нас. Будем наблюдать. Но венграм будет не сладко в ближайшее время», — написал Llion.

«Интересно, что в конце месяца Германии надо будет платить за газ, поставленный в апреле. Полагаю, что в мае поставки газа в Неметчину прекратятся. Как там обстоят дела с дровами?..» — не без сарказма поинтересовался Vlad.

«С чего бы Венгрии прогнуться, если скоро вся фашистская Европа будет платить рублями? И немцы побегут первыми платить в рублях. Не думаю, что до них не дошло. Президента нашего этим насекомым не прогнуть!» — добавил Анатолий.

«Та самая свобода, которой нас лишили», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Ага, а в это время венгры сидят дома в тепле и попивают чаёк, глядя, как за окном идёт апрельский снег…» — отреагировал Михаил.

«Вот тебе и демократия по-американски. Ни шага в сторону, а то расстрел!» — отметил Андрей.

«Это не G7, а клуб Штатов и их прихлебателей», — подытожил Артем К.

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