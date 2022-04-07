Лидеры движения за права афроамериканцев Black Lives Matter, которое поддерживает президент США Джо Байден, приобрели дом в южной Калифорнии стоимостью $6 млн. Между тем издание The New York Times предоставило информацию о том, что особняк был куплен на средства, пожертвованные организации на борьбу с расовой дискриминацией.

Эжен Делакруа. Негр в тюрбане (фрагмент). 1826

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Не понимаю, почему кого-то это удивляет. Организация заявляет, что заботится об определенной проблеме, затем прикарманивает 90% пожертвованных денег для себя и не делает абсолютно ничего, чтобы решить проблему, о которой кричала», — пишет Synyster.

«Теперь мы знаем, почему демократы и афроамериканцы не любили Трампа. В 2019 году уровень бедности среди афроамериканцев составил 18,8%, что стало рекордно низким показателем с момента начала официального подсчета в 1960-х годах, а безработица среди афроамериканцев опустилась до 5,5% в сентябре 2019 года, что является самым низким показателем с тех пор, как министерство труда США начало собирать эту статистику в 1970-х годах», — напоминает HarryBaals404.

«BLM нанесла больше вреда черным гражданам, районам и бизнесу, чем любой белый. Я думаю, что расисты тайно поддерживают BLM», — отмечает beldezar878.

Fibonacci Blue Демонстрация Black Lives Matter

«Любой, кто не догадался, что лидеры BLM будут скрываться с огромными пожертвованиями, которые они получают от «проснувшихся» корпоративных доноров, и делать это безнаказанно со стороны федерального правительства, должен прямо сейчас подойти к зеркалу и ударить себя по лицу», — советует blaino15743.

«Я обвиняю такие корпорации, как Coke, Ford, Domino’s Pizza, AT&T, IBM, Comcast, Grubhub, PayPal, Microsoft и т.д. в слепом финансировании BLM, и я обвиняю всех в покровительстве этим корпорациям», — комментирует dennisdeplorable.

«Что здесь происходит? Как они смеют. Эти $6 миллионов должны быть использованы для восстановления городов, которые они разграбили и сожгли во время протестов. Я знал еще в 2012 году, когда эта группа только появилась, что это мошенничество», — вспоминает frankieisnot.

«BLM купила дом за $6 миллионов и заплатила наличными. Да, это звучит как законная организация…» — отмечает hefailed.

(сс) Hungryogrephotos Пожар в Миннеаполисе после протестов Black Lives Matter

«Они по-прежнему освобождены от налогов. Они по-прежнему могут собирать пожертвования. Как их не закрыли или по крайней мере не лишили льгот?» — удивляется justtellthetruthliberals.

«Я нахожу интересным то внимание, которое BLM получает за свои протесты, беспорядки и сбор денег, но я не могу вспомнить, чтобы я когда-либо слышал о чем-то, что они действительно сделали для афроамериканцев. Они собрали миллионы, но как они используются для улучшения жизни афроамериканцев?» — интересуется rockdude49.

«Жулики и воры. Где же проверки налогового управления…» — комментирует scroogeias.