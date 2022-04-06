Экс-президент США Барак Обама вернулся в Белый дом впервые с тех пор, как он снял с себя полномочия президента в 2017 году, чтобы поддержать инициативу действующего президента Джо Байдена о расширении реформы здравоохранения Affordable Care Act, также известной как Obamacare, которая считается главным достижением Обамы во внутренней политике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Встреча

Выступая 5 апреля в Восточном зале Белого дома, Обама пошутил в отношении действующего главы государства, назвав его вице-президентом. Отметим, что Байден исполнял обязанности вице-президента при Обаме с 2009 по 2017 год.

«С возвращением в Белый дом, приятель, — ответил Байден, — мы словно попали в старые добрые времена».

Напомним, Джо Байден пообещал решить одну из основных проблем Affordable Care Act, а именно — позволить родственникам тех, кто уже оформил медицинскую страховку на работе, подать заявление на финансовую помощь при оформлении страховки.

Программа Obamacare с момента введения критиковалась республиканцами как очень дорогая и неэффективная. Отмена реформы входила в число предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году.

Американские пользователи Twitter обсудили шутку Обамы под соответствующей публикацией The New York Times.

(сс) The White House Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017

«Пусть Обама скажет Байдену, чтобы он вернул цены на бензин, я становлюсь таким худым», — пишет @Roman_Noodles17.

«Значит, ностальгия автоматически поможет снизить инфляцию?» — язвит @sydthepiper.

«Отчаянная попытка поднять показатели опросов», — подчеркивает главы.

«Обама не шутил», — отмечает @AlgoWilly.

«Шутки? Байден всё еще думает, что сейчас 2012 год…» — комментирует @big69foot69.

«Шутка Обамы слишком многозначительна, и в ней есть доля правды», — уверен @ulianchn.

«Преступники любят друг друга», — указывает @GELEAL.

«Хорошие старые времена», когда мы наносили беспилотные удары по целым семьям…» — напоминает @Ghassan35384735.

«На самом деле это были худшие старые времена, потому что демократия — это только прикрытие внутреннего зла демократов. История доказывает это», — пишет @TA_KSA07.

«Не думаю, что это чистая правда. Мне кажется, что Обама появляется в Белом доме несколько дней в неделю», — предполагает @bankergirl1234.

«Демократы просто должны были позволить Трампу победить, тогда они могли бы свалить все эти проблемы на него», — шутит @lkjkhlkh.

«Байден показал нам, кто на самом деле управляет страной до сих пор», — уверен @unequalworth.

«После просмотра некоторых видеозаписей я задаюсь вопросом, считает ли Белый дом, что приглашение бывшего президента Обамы было хорошей идеей. Байдена еще никогда так не затмевали. А когда-то именно американский президент был «самым могущественным человеком в мире», — размышляет @New_Age_Locke.