«Байдена ещё никогда так не затмевали» — соцсети о визите Обамы в Белый дом
Экс-президент США Барак Обама вернулся в Белый дом впервые с тех пор, как он снял с себя полномочия президента в 2017 году, чтобы поддержать инициативу действующего президента Джо Байдена о расширении реформы здравоохранения Affordable Care Act, также известной как Obamacare, которая считается главным достижением Обамы во внутренней политике.
Выступая 5 апреля в Восточном зале Белого дома, Обама пошутил в отношении действующего главы государства, назвав его вице-президентом. Отметим, что Байден исполнял обязанности вице-президента при Обаме с 2009 по 2017 год.
«С возвращением в Белый дом, приятель, — ответил Байден, — мы словно попали в старые добрые времена».
Напомним, Джо Байден пообещал решить одну из основных проблем Affordable Care Act, а именно — позволить родственникам тех, кто уже оформил медицинскую страховку на работе, подать заявление на финансовую помощь при оформлении страховки.
Программа Obamacare с момента введения критиковалась республиканцами как очень дорогая и неэффективная. Отмена реформы входила в число предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году.
Американские пользователи Twitter обсудили шутку Обамы под соответствующей публикацией The New York Times.
«Пусть Обама скажет Байдену, чтобы он вернул цены на бензин, я становлюсь таким худым», — пишет @Roman_Noodles17.
«Значит, ностальгия автоматически поможет снизить инфляцию?» — язвит @sydthepiper.
«Отчаянная попытка поднять показатели опросов», — подчеркивает главы.
«Обама не шутил», — отмечает @AlgoWilly.
«Шутки? Байден всё еще думает, что сейчас 2012 год…» — комментирует @big69foot69.
«Шутка Обамы слишком многозначительна, и в ней есть доля правды», — уверен @ulianchn.
«Преступники любят друг друга», — указывает @GELEAL.
«Хорошие старые времена», когда мы наносили беспилотные удары по целым семьям…» — напоминает @Ghassan35384735.
«На самом деле это были худшие старые времена, потому что демократия — это только прикрытие внутреннего зла демократов. История доказывает это», — пишет @TA_KSA07.
«Не думаю, что это чистая правда. Мне кажется, что Обама появляется в Белом доме несколько дней в неделю», — предполагает @bankergirl1234.
«Демократы просто должны были позволить Трампу победить, тогда они могли бы свалить все эти проблемы на него», — шутит @lkjkhlkh.
«Байден показал нам, кто на самом деле управляет страной до сих пор», — уверен @unequalworth.
«После просмотра некоторых видеозаписей я задаюсь вопросом, считает ли Белый дом, что приглашение бывшего президента Обамы было хорошей идеей. Байдена еще никогда так не затмевали. А когда-то именно американский президент был «самым могущественным человеком в мире», — размышляет @New_Age_Locke.