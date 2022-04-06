В перечень вооружения, которое украинское правительство разрешило применять так называемым отрядам территориальной обороны, включены артиллерийские системы и ракетные комплексы. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, говорится в постановлении украинского правительства, опубликованном 6 апреля его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что ранее отрядам территориальной обороны разрешалось использовать охотничье оружие. Отныне, помимо стрелкового оружия, в перечень разрешенного вооружения попала артиллерия и ракетные системы.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Отряд Ковпака». Многие указали на то, что принятое киевским режимом решение, прежде всего, создает опасность для гражданского населения, проживающего на территории Украины.

«Сколько домов будет разрушено этими «защитниками»?» — отреагировал Anдреi.

«Маразм крепчал», — добавил один из участников обсуждения.

«Только, как показывает практика, после первого ответного огня оборона разбегается менять штаны», — пишет Alexandr D.

«Учитывая это, также поставку до 1000 единиц бронетехники на Украину, последующее боевое слаживание, Украина списала свою группировку на Донбассе», — отметил один из комментирующих.

«Ну вот и дошло до отправки на убой всей нации. Никакого будущего для Украины не планируется», — комментирует новость Наталия.

«Берегись, Европа», — не без сарказма пишет Uljna.

«Интересно, Польше и остальным соседям скоро случайно прилетит?» — в свою очередь задалась вопросом Zlata.

«Они там все на наркотиках, что ли? Кто в здравом уме мог это придумать?» — не понимает Татьяна.

«Не понимаю, почему ещё этот цирк что-то там принимает», — написала в адрес украинского правительства Nina K.

«Это реальная опасность для гражданского населения», — отметил Сергей.

«Теперь они по домам и людям начнут из этого всего стрелять. Это безумие!!!» — пишет Demi MUR.

«Развернётся потом на Запад», — добавил Sergi.

«Вопрос — ошибки в полетах «Точек-У» многие украинские аналитики связывали с «отсутствием необходимой подготовки» у кадровых военных. В видеофайлах ополченцев были кадры, свидетельствующие о том, что просроченные западные ПТРС взрывались в руках у обороняющихся. А теперь собственно вопрос — какова вероятность, что тербаты (так называемые отряды территориальной обороны — М. Р.) перебьют друг друга, но только из пушек и гранатомётов?» — задумался один из участников обсуждения.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

«Да они там друг друга перестреляют…» — отреагировал Constantin L.

«Из Украины делают вторую Сирию», — пишет «Д'Артаньян».

"Творится полный мрак. Головы у Киева вообще нет», — написала Елена Л.

«Дурачки хотели ядерную бомбу…» — пишет Александр Ф.

«Бандеровщина + махновщина = Гуляй-поле!» — прокомментировал новость Владимир Н.

«Теперь Украина — страна террористов…» — подытожила Лина.