Сеть: «Берегись, Европа!» — Киев разрешил теробороне применять артиллерию
В перечень вооружения, которое украинское правительство разрешило применять так называемым отрядам территориальной обороны, включены артиллерийские системы и ракетные комплексы. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, говорится в постановлении украинского правительства, опубликованном 6 апреля его пресс-службой.
Уточняется, что ранее отрядам территориальной обороны разрешалось использовать охотничье оружие. Отныне, помимо стрелкового оружия, в перечень разрешенного вооружения попала артиллерия и ракетные системы.
Новость обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Отряд Ковпака». Многие указали на то, что принятое киевским режимом решение, прежде всего, создает опасность для гражданского населения, проживающего на территории Украины.
«Сколько домов будет разрушено этими «защитниками»?» — отреагировал Anдреi.
«Маразм крепчал», — добавил один из участников обсуждения.
«Только, как показывает практика, после первого ответного огня оборона разбегается менять штаны», — пишет Alexandr D.
«Учитывая это, также поставку до 1000 единиц бронетехники на Украину, последующее боевое слаживание, Украина списала свою группировку на Донбассе», — отметил один из комментирующих.
«Ну вот и дошло до отправки на убой всей нации. Никакого будущего для Украины не планируется», — комментирует новость Наталия.
«Берегись, Европа», — не без сарказма пишет Uljna.
«Интересно, Польше и остальным соседям скоро случайно прилетит?» — в свою очередь задалась вопросом Zlata.
«Они там все на наркотиках, что ли? Кто в здравом уме мог это придумать?» — не понимает Татьяна.
«Не понимаю, почему ещё этот цирк что-то там принимает», — написала в адрес украинского правительства Nina K.
«Это реальная опасность для гражданского населения», — отметил Сергей.
«Теперь они по домам и людям начнут из этого всего стрелять. Это безумие!!!» — пишет Demi MUR.
«Развернётся потом на Запад», — добавил Sergi.
«Вопрос — ошибки в полетах «Точек-У» многие украинские аналитики связывали с «отсутствием необходимой подготовки» у кадровых военных. В видеофайлах ополченцев были кадры, свидетельствующие о том, что просроченные западные ПТРС взрывались в руках у обороняющихся. А теперь собственно вопрос — какова вероятность, что тербаты (так называемые отряды территориальной обороны — М. Р.) перебьют друг друга, но только из пушек и гранатомётов?» — задумался один из участников обсуждения.
«Да они там друг друга перестреляют…» — отреагировал Constantin L.
«Из Украины делают вторую Сирию», — пишет «Д'Артаньян».
"Творится полный мрак. Головы у Киева вообще нет», — написала Елена Л.
«Дурачки хотели ядерную бомбу…» — пишет Александр Ф.
«Бандеровщина + махновщина = Гуляй-поле!» — прокомментировал новость Владимир Н.
«Теперь Украина — страна террористов…» — подытожила Лина.