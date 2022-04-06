Французские власти приняли решение отменить все связанные с COVID-19 ограничения на въезд для граждан России. Информация о новых правилах опубликована на сайте генерального консульства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие указали на то, что ни желания, ни возможности добраться до Франции у них нет.

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«Я вот все понять не могу: с чего вдруг такая «лояльность»? Или они, может, правда думают, что у нас в кармане газ? В прямом смысле», — иронизирует Lero.

«Чтобы убегали из России, чтобы тратили деньги там и т. д.», — ответил ему (Lero) Константин.

«Только ехать туда, увы, нет желания», — отметила Алла Ж.

«Теперь россиянам нужна выдержка, чтобы пешком дойти до Франции», — смеется Екатерина.

«Хорошо, а как ехать, если я, к примеру, даже картой российских банков не смогу воспользоваться во Франции?» — недоумевает Vиталий А.

«А ограничения на воздушное пространство? А ограничения по картам? Нет? Вот и пошли они…» — не выдержала Anastasia A.

«Мне кажется, сейчас в страны ЕС только идиот поедет! Чтобы тебя мешали с грязью и обливали *овном??? Зачем? Мы лучше у себя на даче будем картошку с капустой сажать, так сказать, на осень запасаться!» — отреагировала Лидия.

«Иногда такие вещи происходят странные, что не поддаются объяснениям», — отметила Victoria.

«И самолёты не летают», — смеется Денис.

«Макрон, походу, в агонии уже», — предположила Анна Ц.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«[Нечего] туда ездить. Пусть сами там квакают», — шутит «Удалённый аккаунт».

«Нужны вы нам… Наши средства останутся при нас… Мы не спонсируем тех, кто предал и против нас…» — написал Forest Gamb.

«Это очищение страны от «патриотов», спасибо, Франция, забери мусор к себе!» — добавила Lilya.

«Проблема в том, что гражданам РФ во избежание нападения лучше во Францию вообще не ехать», — пишет Владимир.

«Что выборы животворящие делают!!!» — с сарказмом отреагировала Нина.

«Ничего не ясно. То Европа закрывает все сухопутные границы, порты и т. д., то они открывают», — недоумевает Lyudmila.

«Мне кажется, что сейчас все страны Европы какие-то неадекватные. То ненавидят нас, русских, то пакеты санкций, а то прям — приезжайте, ограничений нет. Вы как-то определитесь — друзья вы нам или враги. А мы, пока не поймем, кто мы, будем дома, в России», — добавила Ирина Ф.

«Вот такая вот французская биполярочка», — иронизирует «Галка и Брунька».

«Макароша (Макрон. — О. П.) что-то задумал перед выборами», — написал AF.

«Зачем нам Франция? У нас есть Крым, Алтай, Байкал, Карелия, Адыгея, Камчатка и далее по списку. Южная Осетия скоро присоединится. Надо развивать внутренний туризм», — прокомментировала новость Елена.

«Ну это то же самое, когда соседка в течение недели гадит тебе под дверь и собирает сплетни, а на выходных приглашает на пироги. Ну больные люди, что тут скажешь?» — отреагировала Nastya S.

«Интрига нарастала. Не думаю, что одумались. Чисто предвыборные игры», — считает Sergey R.

«Вот пусть туда и мандруют (путешествуют. — О. П.) все этиУрганты, Пугачёвы, Макаревичи. А то в Израиле уже перенасыщение российской эстрадой», — подытожил «А».