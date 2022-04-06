Неделю назад, плюс-минус, СМИ написали о смерти Владимира Жириновского. Но уже через короткое время новость эту опровергли. Однако уже тогда стало предельно тревожно. Как известно, Владимир Вольфович тяжело болел, и информация появлялась разная.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Сегодня же, 6 апреля 2022 года, Владимир Вольфович Жириновский всё-таки скончался. Смерть забрала даже столь витального человека. И по-своему мы осиротели. Как ни относись к Жириновскому, но всё равно он оставался своим, почти родным, а не просто трибуном или «человеком из телека».

В таких случаях говорят: «Ушла эпоха». И касательно смерти Владимира Жириновского данный штамп звучит вполне уместно — тот случай, когда банальность становится самой точной вещью на свете. Впрочем, есть тут и важная корректировка: «ушли эпохи» — так вернее. Ведь Владимир Вольфович воплощал в себе сразу несколько эпох — лихих, взрывных 90-х и сытых, бюрократических «нулевых». Он везде смог прописать себя. Как и в народном сознании тоже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Помню, как в году то ли 1995-м, то ли в 1996-м я впервые оказался в Москве. Мы шли с мамой по книжным рядам, искали книгу Владимира Жириновского — её попросил привезти отец. Мы, собственно, в семьях часто вспоминали его, искали ответа. Вообще тогда у многих из нас был чёткий запрос: «Что там Жирик скажет?». Пока остальные либо откровенно врали, либо подбирали слова — Владимир Вольфович, так казалось, рубил правду-матку. За пределами России, где русское население не стесняясь прессовали, это чувствовалось особенно остро.

Выходки же Жириновского — вроде распития водки во время эфира или обливания водой из стакана — только добавляли колорита, драйва, уверенности в том, что он свой. Владимир Вольфович, похоже, вообще был тот человек, который мог бы состояться в любой сфере. Особенно в той, что была бы связана с публичными выступлениями. Режиссёр Жириновский, актёр, певец Жириновский — согласитесь, такое вполне себе можно представить. Человек-пароход, который перевозил на себе тысячи тонн харизмы. В расхристанных девяностых в своих ярких пиджаках он смотрелся более чем органично.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский на Дне народного единства в Москве

И вместе с тем Жириновский стал символом нулевых, когда бюрократический аппарат РФ всё больше напоминал героев гоголевских «Мёртвых душ» и «Ревизора». Он умел договариваться, но не прогибаться — редкое качество. При этом, конечно, Владимир Вольфович старел, был уже не так резок, чёток и быстр, но всё равно периодически выдавал нечто такое… хотя всё чаще, стоит признать, в сфере развлечений. И неслучайно единственный, кто переиграл его в публичном споре, — Геннадий Хазанов. Полагаю, вы помните эту дискуссию в программе у Соловьёва.

Но при этом мы видим сейчас, насколько был прозорлив Владимир Вольфович, сколько его прогнозов сбылось. В этом, кстати, Жириновский очень схож с Лимоновым, которого он, кстати, когда-то и пригласил в Россию. Крупнотелый, пламенеющий, Владимир Вольфович прокладывал себе путь сквозь, в общем-то, серое болото, раз за разом выдавая пророчества то ли замаскированные, то ли намеренно гротескные под что-то радикально-эпатажное. Кстати, реакция на высказывания Жириновского — это показатель нашей политической чуйки в принципе.

Я хорошо запомнил, как Владимир Вольфович вещал из московской студии в Киев, где его слушали с глупыми улыбочками. А сейчас мы видим, что большинство из его пророчеств сбылось. Он читал внешнюю политику на годы вперёд, и при этом нельзя забывать и точность его высказываний о политике внутренней — о миграции, об импортозамещении, пусть подчас Жириновский и переходил тонкие красные линии, грани, но тут, скорее, сказывался его бунтарский дух. Вольфович — это ведь своего рода главная рок-звезда политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

И, безусловно, есть внутренняя логика в том, что Жириновский ушёл из жизни именно сейчас, когда безвозвратно исчезла эпоха 90-х и когда подошла к концу эпоха сытых нулевых. Они там — на дне Леты, погребённые под мутными водами. Ведь 24 февраля началась совершенно новая эра. Какой она будет? Большой тревожный вопрос. И очень жаль, что теперь с нами нет Владимира Жириновского — человека, который мог бы растолковать, что нам предстоит впереди.