Происходят важные события, напрямую связанные с Закавказьем. Накануне трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заявил лидерам Азербайджана и Армении, что «сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе» и призвал к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии, а также прозондировал отношение Баку и Еревана к ситуации вокруг Украины. Второе событие связано с приглашением вновь назначенного главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили также в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов и партнеров НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Закавказье

Эти два события объединяет нечто общее: они происходят на западной площадке и на их ход так или иначе оказывает и будет дальше влиять украинский кризис. И не только это. Как пишет в Cumhuriyet известный турецкий эксперт Али Гюллер, «российская спецоперация на Украине прорвала осаду со стороны США». По его словам, «США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю через Грузию на Закавказье». Он также предполагает, что «после неудачи в Казахстане в реализации этого сценария, эпицентр противостояния США, Запада и России будет активно переводиться в зону между Черным и Каспийским морями», чтобы в условиях беспрецедентных санкций против России не позволить ей «прорваться на южном направлении». Не случайно США идут на «неожиданные» уступки Ирану, спешат подписать с ним новое ядерное соглашение, чтобы вывести его из предполагаемой новой геополитической схемы действий. Что касается Турции, то американцы уверены в том, что они, позиционирующие себя «посредником» в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, в зависимости от результатов украинского кризиса готовят новую политику в Закавказье с переводом существующей конкуренции с Россией в борьбу за активное влияние.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В парадигме отношений Баку — Ереван обозначена перспектива подписания между ними всеобъемлющего мирного договора. Брюссель намерен перехватить у Москвы роль главного регионального арбитра. Недавние осложнения в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе происходили на фоне попыток европейской дипломатии предложить свой вариант миротворческой политики. Плюс к этому стремление ЕС держать под контролем каспийские энергетические источники. Так что по всем признакам Алиеву и Пашиняну будут предлагаться какие-то новые решения в контексте создания новой региональной системы безопасности с участием Запада. Вот почему для Брюсселя важно закрепить свои позиции в Грузии, чтобы обеспечить реальное продвижение своей стратегии в регионе. Но пока одновременная игра Брюсселя с Баку, Ереваном и Тбилиси носит подготовительный характер. Как считает эксперт независимого информационно-аналитического ресурса Nation. ge Давид Авалишвили, «Украина настолько важна, что исход войны там может стать поворотным событием при определении дальнейшего внешнеполитического курса стран Закавказья».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падчерица. Украина

Грузинское правительство отказалось присоединяться к санкциям против России и воздерживается от критики действий Кремля. Осторожно на официальном уровне ведет себя Баку, как и Ереван. Они чувствуют, что Москва не может не победить, и противостоят закулисному давлению Запада, настроенному открыть в регионе «второй фронт» через втягивание в украинский кризис. А на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине между Тбилиси и Киевом разгорелся дипломатический скандал: украинский президент Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине. Более того, по оценке социологов, в этой стране началась активизация пророссийских политических сил. В Закавказье в целом приходит общее понимание того, что вокруг Украины столкнулись интересы России, Евросоюза и США, и это обусловило выход, по сути, внутригосударственного кризиса на региональный и глобальный уровень. Существует также осознание и того, что политика России в регионе будет меняться, но никто не знает, как.

Поэтому все решения Баку, Тбилиси и Еревана имеют промежуточный, больше тактический характер. Но это вписывается в глобальную геополитическую игру, масштабы которой могут оказаться для многих в значительной степени неожиданными.