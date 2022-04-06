Закавказье застыло в ожидании победы России на Украине
Происходят важные события, напрямую связанные с Закавказьем. Накануне трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заявил лидерам Азербайджана и Армении, что «сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе» и призвал к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии, а также прозондировал отношение Баку и Еревана к ситуации вокруг Украины. Второе событие связано с приглашением вновь назначенного главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили также в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов и партнеров НАТО.
Эти два события объединяет нечто общее: они происходят на западной площадке и на их ход так или иначе оказывает и будет дальше влиять украинский кризис. И не только это. Как пишет в Cumhuriyet известный турецкий эксперт Али Гюллер, «российская спецоперация на Украине прорвала осаду со стороны США». По его словам, «США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю через Грузию на Закавказье». Он также предполагает, что «после неудачи в Казахстане в реализации этого сценария, эпицентр противостояния США, Запада и России будет активно переводиться в зону между Черным и Каспийским морями», чтобы в условиях беспрецедентных санкций против России не позволить ей «прорваться на южном направлении». Не случайно США идут на «неожиданные» уступки Ирану, спешат подписать с ним новое ядерное соглашение, чтобы вывести его из предполагаемой новой геополитической схемы действий. Что касается Турции, то американцы уверены в том, что они, позиционирующие себя «посредником» в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, в зависимости от результатов украинского кризиса готовят новую политику в Закавказье с переводом существующей конкуренции с Россией в борьбу за активное влияние.
В парадигме отношений Баку — Ереван обозначена перспектива подписания между ними всеобъемлющего мирного договора. Брюссель намерен перехватить у Москвы роль главного регионального арбитра. Недавние осложнения в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе происходили на фоне попыток европейской дипломатии предложить свой вариант миротворческой политики. Плюс к этому стремление ЕС держать под контролем каспийские энергетические источники. Так что по всем признакам Алиеву и Пашиняну будут предлагаться какие-то новые решения в контексте создания новой региональной системы безопасности с участием Запада. Вот почему для Брюсселя важно закрепить свои позиции в Грузии, чтобы обеспечить реальное продвижение своей стратегии в регионе. Но пока одновременная игра Брюсселя с Баку, Ереваном и Тбилиси носит подготовительный характер. Как считает эксперт независимого информационно-аналитического ресурса Nation. ge Давид Авалишвили, «Украина настолько важна, что исход войны там может стать поворотным событием при определении дальнейшего внешнеполитического курса стран Закавказья».
Грузинское правительство отказалось присоединяться к санкциям против России и воздерживается от критики действий Кремля. Осторожно на официальном уровне ведет себя Баку, как и Ереван. Они чувствуют, что Москва не может не победить, и противостоят закулисному давлению Запада, настроенному открыть в регионе «второй фронт» через втягивание в украинский кризис. А на фоне продолжающейся специальной военной операции России на Украине между Тбилиси и Киевом разгорелся дипломатический скандал: украинский президент Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине. Более того, по оценке социологов, в этой стране началась активизация пророссийских политических сил. В Закавказье в целом приходит общее понимание того, что вокруг Украины столкнулись интересы России, Евросоюза и США, и это обусловило выход, по сути, внутригосударственного кризиса на региональный и глобальный уровень. Существует также осознание и того, что политика России в регионе будет меняться, но никто не знает, как.
Поэтому все решения Баку, Тбилиси и Еревана имеют промежуточный, больше тактический характер. Но это вписывается в глобальную геополитическую игру, масштабы которой могут оказаться для многих в значительной степени неожиданными.