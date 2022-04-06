Часто в истории происходило так, что некое государство вело настолько массированную пропаганду против своего противника, что в неё начинали верить сами его организаторы. Самый яркий пример — фашистская Германия, напавшая на СССР с абсолютным непониманием того, с кем они связываются.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

На современном Западе происходит примерно подобная же вещь. С началом специальной военной операции на Украине итальянские журналисты и эксперты столько раз заявляли о сошедшем с ума руководстве России (не шутка), что такое ощущение, что они начали верить самим себе.

Ведь с точки зрения восторжествовавшей на Западе предельно идеалистической концепции военные действия могут начинать либо силы добра, поднявшиеся в крестовый поход против зла, либо отдельные, сумасшедшие правители стран, не входящих в число цивилизованных. Реальная подоплёка происходящего зачастую просто замалчивается.

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Однако в редких случаях подобные идеологи всё же не выдерживают столкновения с реальностью, с удивлением отмечая, что на «той стороне» сидят отнюдь не сумасшедшие люди, а, возможно, даже поумнее, чем здесь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Выдвижение танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине

К примеру, заместитель директора известно итальянского издания Corriere dell Sera Барбара Стефанелли спустя почти шесть недель после начала операции признала, что решение о её начале не было спонтанным порывом Кремля. Со ссылкой на New York Times она заявила, что Владимир Путин не намерен захватывать всю Украину, а добивается лишь признания республик Донбасса и присоединения Крыма.

То есть ровно то, о чём заявляла Москва с самого начала операции. Наступление же широким фронтом она объяснила стремлением связать силы Украины, а также получить больше козырей в последующем переговорном процессе.

Но то, что стало настоящим откровением для мейнстримных СМИ, как оказалось, давно было очевидно простым итальянцам. Пользователи соцсетей в связи с этим иронично поздравляют Corriere с выдающимся открытием.

«Было видно, что все просчитано!» — прокомментировала Марина Дз.

«Вы только подумайте, только идиоты могли думать, что он (Путин) сошёл с ума, заболел и так далее. Наоборот, у него есть большая поддержка внутри страны, и он использовал лишь десятую часть своих военных сил, я думаю», — отметил Дуччио В.

«Мог ли кто-нибудь всерьёз думать, что во главе такой сложной и большой страны, как Россия, может стоять глупый лидер?» — добавил Франческо Деплано де Б.

«Какой гений! Как вы это поняли? Я действительно очарован», — издевается Джанлука ди К.

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«Нет, серьёзно? Никогда не ожидал такого от Corriere», — продолжает Пьерлучано С.

«Не нужно было много думать, чтобы это понять. Он просчитал всё до мельчайших деталей. Он точно не такой дурак, как Байден и прочие», — считает Антонио К.

«Война началась в 2014 году. Провокация США и НАТО с использованием актёра-комика — это капля, которая переполнила чашу. Теперь нужно вернуться к миру, в конце концов, США всегда зарабатывали на жидком газе и расходах на вооружение», — рассуждает Валентина Ч.

«Если вначале я думал, что в конфликте виноваты Путин и Зеленский, то сегодня я считаю, что на 100% виноваты Зеленский и те, кто его туда посадил, а также те, кто его поддерживает, в том числе и мы!» — заключил Андреа Р.

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