Решение депутатов фракции ЛДПР внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Всё, что было в концлагерях Третьего рейха, бандеровцы воспроизвели на современной Украине!» — отмечает Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российскому руководству уже давно следовало бы зафиксировать факты геноцида русскоязычного населения Донбасса, которые были совершенны руками украинских неонацистов.

«Правильный документ! Бесчинства украинской власти и восьмилетние бомбёжки граждан Донбасса должны быть зафиксированы в качестве целенаправленного геноцида мирного русскоязычного населения», — указывает Татьяна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что над теми, кто был причастен к геноциду, должен пройти открытый уголовный процесс, итогом которого стала бы публичная казнь преступников.

«Надеюсь, огромное расследование проведут и всех виновных будут судить!» — написала Любовь М.

«Нужен большой суд, на который доставят главарей неонацистского киевского режима. Этих преступников должны судить и казнить, как это делала Советская власть во время и после Великой Отечественной войны. Российский народ, а также жители Донецкой и Луганской Народных Республик должны стать свидетелями свершения справедливости. Зло должно быть наказано!» — пишет Павел И.

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Часть людей полагает, что геноцид русских не происходит исключительно в пределах Украины, ведь накал русофобии на Западе означает, что вскоре наши соотечественники за рубежом могут быть в опасности.

«И не только в Украине! Сегодня все страны натовского альянса захлёбываются в русофобской истерии! Но людей не обмануть! На идиотов рассчитаны все фейки. Американцы на этом грязном деле руку набили. Тем не менее вскоре мы увидим, как вернутся на Запад привычные этим людям фашистские порядки», — считает Марина П.

Ряд пользователей указывает на то, что ненависть к русским на международном уровне — это неоспоримый факт.

«Нам трудно такое представить, что есть люди, которые засыпают и просыпаются с ненавистью к нам. Они просто бредят этой идеей. И воспитывают детей с этой ненавистью. Поэтому геноцид — это неминуемые последствия культивирования фашистской идеологии», — поделился своим мнением Number O.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти почему-то постоянно опаздывают с принятием таких крайне важных документов, которые могли бы кому-то вправить мозги и наказать тех, кто причастен к преступлениям против человечества.

«Почему так поздно? Нацисты уже восемь лет убивают мирных жителей Донбасса! Даже президент России Владимир Путин называл эти бесчинства не чем иным, как геноцидом! Почему только сейчас?! Надо было это делать позавчера!» — возмущается Александр О.

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«То, что бандеровцы творят в Украине, не делали даже фашисты и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот это действительно геноцид. Жаль, что Госдума так запаздывает с такими важными решениями», — пишет Def T.

Напомним, 4 апреля депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине.