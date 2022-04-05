«Мечта его американских хозяев!» — Зеленский требует исключить РФ из СБ ООН
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН с предложением или самораспуститься, или исключить Россию из своего состава. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, глава Украины 5 апреля заявил в ходе своего вступления.
По мнению Зеленского, для восстановления мира на Украине необходимо исключить Россию из Совбеза ООН. Тогда РФ, как считает Зеленский, не сможет блокировать решения в отношении конфликта на Украине.
Заявление Зеленского обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
«Заигрался!» — отреагировала Людмила.
«Давняя мечта его американских хозяев», — добавила Анна.
«Вот весело стало жить украинцам при Зеленском. Как и обещал. Но ему мало Украины. Он хочет повеселить весь свет. Наверное, аплодисменты западных «союзников» вскружили голову», — пишет Татьяна Л.
«Отзовутся ему его речи», — отметила Татьяна П.
«Он уже всему миру диктует. То ли ещё будет. У него серьёзно крыша поехала», — комментирует Ольга.
«Не стоит обольщаться, Зеленский делает то, что ему приказывают из вашингтонского обкома. И это его заявление подготавливает почву для продавливания дальнейших решений», — написал Михаил К.
«Пусть почитает, сколько Россия платит за членство в этой бесполезной организации. Запад вряд ли откажется от таких сумм», — добавила Алина В.
«Еврейский мальчик хочет править миром???» — с сарказмом поинтересовалась Любовь Н.
«Кем он себя возомнил? Марионетка штатовская…» — недоумевает Зоя О.
«Остапа понесло…» — отреагировал B. К.
«Он вообще возомнил себя кем?» — не понимает Natasha L.
«Вопрос. А почему ООН должен реформироваться по запросу его? Он кто там?» — спросил Vlad B.
«Ну раз Зеля сказал, надо реформировать», — иронизирует Виолетта П.
«Я не пойму, США себе специально шута завели, чтоб свои хотелки через него озвучивать?» — недоумевает Zlata.
«Мне кажется, или у него уже правда мания величия начала проклевываться?» — с сарказмом спросил Gregory.
«Ему позволяют пока говорить. Пока это выгодно западным кураторам. ООН уже себя дискредитировала, отказавшись от созыва по поводу Бучи», — добавила Надежда.
«Страну-учредителя уволить из состава? Ню-ню…» — пишет Na Ty.
«Пусть уже Зеленского сделают президентом мира, его столько много и он везде, удивительно, как его ещё терпят», — отреагировал Сергей В.
«Он ежедневно по сто раз к чему-то призывает, но всё мимо», — написала Светлана М.
«Эта шарашкина контора уже давно нуждается в реформах, но разваливать такой орган нельзя. Пока мир разделён на национальные государства — это нужная вещь», — в свою очередь отметил Yuri R.
«Почему-то ООН решил распустить после начала расследования по Буче? Как-то это подозрительно», — задумался simp kokomi.
«Реально уже такое ощущение, что Зеленский говорит, что ему велели. А США и Европа смотрят на реакцию мира и анализируют, прокатит или нет», — пишет Zlata.
«Сдаётся мне, когда закончится «вечеринка в честь России», похмелье у ЕС и США будет тяжелейшее», — добавила Алефтина Р.
«Он уже и тут командует», — иронизирует Лариса И.
«Есть пять постоянных членов [Совбеза] ООН, из которых три основателя ООН. Это США, Англия и Россия как преемник СССР. ООН создавался победителями во Второй мировой. И исключить одного из создателей невозможно…» — подытожил «Сл».