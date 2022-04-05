Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН с предложением или самораспуститься, или исключить Россию из своего состава. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, глава Украины 5 апреля заявил в ходе своего вступления.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По мнению Зеленского, для восстановления мира на Украине необходимо исключить Россию из Совбеза ООН. Тогда РФ, как считает Зеленский, не сможет блокировать решения в отношении конфликта на Украине.

Заявление Зеленского обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Заигрался!» — отреагировала Людмила.

«Давняя мечта его американских хозяев», — добавила Анна.

«Вот весело стало жить украинцам при Зеленском. Как и обещал. Но ему мало Украины. Он хочет повеселить весь свет. Наверное, аплодисменты западных «союзников» вскружили голову», — пишет Татьяна Л.

«Отзовутся ему его речи», — отметила Татьяна П.

«Он уже всему миру диктует. То ли ещё будет. У него серьёзно крыша поехала», — комментирует Ольга.

«Не стоит обольщаться, Зеленский делает то, что ему приказывают из вашингтонского обкома. И это его заявление подготавливает почву для продавливания дальнейших решений», — написал Михаил К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Железный купол

«Пусть почитает, сколько Россия платит за членство в этой бесполезной организации. Запад вряд ли откажется от таких сумм», — добавила Алина В.

«Еврейский мальчик хочет править миром???» — с сарказмом поинтересовалась Любовь Н.

«Кем он себя возомнил? Марионетка штатовская…» — недоумевает Зоя О.

«Остапа понесло…» — отреагировал B. К.

«Он вообще возомнил себя кем?» — не понимает Natasha L.

«Вопрос. А почему ООН должен реформироваться по запросу его? Он кто там?» — спросил Vlad B.

«Ну раз Зеля сказал, надо реформировать», — иронизирует Виолетта П.

«Я не пойму, США себе специально шута завели, чтоб свои хотелки через него озвучивать?» — недоумевает Zlata.

«Мне кажется, или у него уже правда мания величия начала проклевываться?» — с сарказмом спросил Gregory.

«Ему позволяют пока говорить. Пока это выгодно западным кураторам. ООН уже себя дискредитировала, отказавшись от созыва по поводу Бучи», — добавила Надежда.

«Страну-учредителя уволить из состава? Ню-ню…» — пишет Na Ty.

«Пусть уже Зеленского сделают президентом мира, его столько много и он везде, удивительно, как его ещё терпят», — отреагировал Сергей В.

«Он ежедневно по сто раз к чему-то призывает, но всё мимо», — написала Светлана М.

«Эта шарашкина контора уже давно нуждается в реформах, но разваливать такой орган нельзя. Пока мир разделён на национальные государства — это нужная вещь», — в свою очередь отметил Yuri R.

«Почему-то ООН решил распустить после начала расследования по Буче? Как-то это подозрительно», — задумался simp kokomi.

«Реально уже такое ощущение, что Зеленский говорит, что ему велели. А США и Европа смотрят на реакцию мира и анализируют, прокатит или нет», — пишет Zlata.

«Сдаётся мне, когда закончится «вечеринка в честь России», похмелье у ЕС и США будет тяжелейшее», — добавила Алефтина Р.

«Он уже и тут командует», — иронизирует Лариса И.

«Есть пять постоянных членов [Совбеза] ООН, из которых три основателя ООН. Это США, Англия и Россия как преемник СССР. ООН создавался победителями во Второй мировой. И исключить одного из создателей невозможно…» — подытожил «Сл».