Предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел 9,2% акций социальной сети Twitter, что делает его самым крупным акционером платформы. Стоимость пакета составляет около $2,89 млрд. При этом цена акций Twitter, ранее находившихся в упадке, выросла почти на 30% после комментариев Маска о том, что он думает о создании новой социальной сети, алгоритм которой будет генерироваться пользователями, а не компанией, владеющей платформой. Размышляя, что дает Маску покупка Twitter, колумнист The Washington Post Адам Лашински приходит к выводу, что заняться развитием уже популярной платформы легче, чем создавать свою с нуля.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Нам ведь так нужно, чтобы продавец батарей стал отвечать за наши социальные сети», — пишет @PerseidRocks.

«Делает ли Маск когда-нибудь что-нибудь для кого-то, кроме себя?» — спрашивает @vhnow.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

«Он просто миллиардер в подгузниках, который хочет владеть каждой вещью, чтобы никто не мог спорить с ним», — считает @QuietObserver10.

«Если вы не можете заставить людей покинуть гору, вы покупаете гору», — иронизирует @angstlos8.

«Ему нужна эта покупка, потому что он сможет контролировать биткоин и экономику с помощью простого твита», — предсказывает @systemthefuck0.

«Он хочет манипулировать политикой Twitter… так же, как он манипулировал биткоином и прочим с помощью мемов… Он — наглец…» — негодует @Simeverest9670.

«Twitter ограничивает свободу слова и, как следствие, представляет собой реальную угрозу демократии. Маск осознает это и делает инсинуации на этот счет, когда речь заходит о цензуре идей и людей, которые не нравятся Twitter, что часто не нравится администрации Байдена. Это прямо-таки автократизм. Маск понимает это, и я полагаю, что он хочет сделать Twitter больше похожим на городскую площадь, которой он собирался стать с самого начала. По крайней мере, это мое предположение», — размышляет RHCA57.

«Я лично обязуюсь не покупать Tesla до тех пор, пока она не будет полностью объединена в профсоюз», — заявляет RolandGassos1991.

«Для человека, который не пользуется Twitter регулярно или не читает его, эта одержимость Twitter, которая, кажется, есть у всех, выглядит совершенно нелепо. Вы знаете, что его алгоритм был изначально изобретен индустрией казино?» — рассказывает Capricatoni.

«Я не знаю, зачем Маску Twitter. Возможно, он пристрастился к плохому языку, неглубокому мышлению и сплетням», — подозревает Kate17r.

«Приобретение 9,2% акций вряд ли является «покупкой» Twitter», — подчеркивает alexnevermind.

«Алекс, вы даже не представляете, какое влияние на компанию оказывает владение 9,2% акций», — отвечает OliverTwist.

«Это правда, вы не знаете, о чём говорите, Алекс. Контрольный пакет акций в государственных корпорациях часто можно получить всего за 5%», — комментирует gn842.

«Раньше у нас были такие люди, как Уильям Рэндольф Херст. А теперь вы можете купить Washington Post, как это сделал мистер Безос, или Twitter. Если бы вы попросили мистера Херста вести «Твиттер», он, скорее всего, дал бы вам пощечину, но это уже другая история», — размышляет UnCommon Man.

Напомним, ранее Илон Маск на своей странице в Twitter устроил опрос о необходимости введения кнопки «редактировать» в социальной сети. Публикацию прокомментировал генеральный директор Twitter Параг Агравал. Он уточнил в комментариях, что результаты опроса будут очень важны, и попросил пользователей голосовать с осторожностью.