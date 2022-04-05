Сталкивание лбами России и Украины, затем введенные санкции в отношении Российского государства и последующий же отказ недружественных стран платить за российский газ в рублях не просто подрывают рыночные механизмы экономики. Разговоры Джо Байдена о третьей мировой войне, имеющие конечную цель запугать Россию и изначальную — сплотить мир против России опять же, чтобы в конечном итоге надавить на нее, — лишь малое тому подтверждение. Подтверждение тому, что мир толкают к войне. Сложно сказать, потерявшим ли окончательно рассудок некоторым лидерам недружественных стран или плохо ли знающим историю России и её народ, но, похоже, верится в то, что Россия возьмет — да и подчинится, проглотив двойные стандарты, сугубо преследующие интересы колонизаторов, возьмет — да и согласится на роль послушной сырьевой колонии. Россия не подчинится, и народ не позволит встроить страну в прежнюю матрицу. Матрица должна измениться. Причем требования у России к матрице не такие уж и великие, не такие уж трудновыполнимые: уняв немного гордыню, придушив немного глобальный аппетит, не заступать за безопасные границы страны — во-первых, а во-вторых, выполнить, по сути, единственно бьющее по гордыне стран — «спутников» глобализаторов из экономических условий России — платить за газ в рублях. При этом данное требование — ответная и защитная мера. Ответная — на невиданные другими странами мира санкции! Защитная — потому как веры в то, что где-то там снова не заморозят деньги (в долларах или евро) за ресурсы России, нет!

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны. 1640

Можно ли не выполнить это требование? Нет, нельзя. Можно ли считать это требование неправомерным и таким образом возможным к неисполнению? Этим вопросом, например, задался в своем блоге на портале Zakon.ru юрист — партнер Группы правовых компаний INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) Александр Латыев, указывая на заявления ряда иностранных представителей, сделанные в конце марта, об отказе оплаты за газ рублями, в частности, по причине того, что контрактами предусмотрены расчеты в иностранной валюте. Как отмечал Латыев, рассуждения о том, что покупатели будут оплачивать в евро, т.к. это предусмотрено контрактами, — это либо сознательные манипуляции, либо простая некомпетентность утверждающих это лиц. Дело в том, как говорит юрист, что никто и никогда не подвергал сомнению право публичной власти регулировать частные отношения, в том числе устанавливать обязательные правила исполнения отдельных обязательств и обязательность соблюдения таких ограничений. Более того, по словам Латыева, европейским политикам, заявляющим о том, что частные контракты не могут быть пересмотрены, следовало бы обратиться к самим себе: не далее как месяц назад мы наблюдали, как по давным-давно заключенным и действующим контрактам на лизинг самолетов в Россию были предприняты точно такие же публичные меры, приведшие к невозможности использования уже полученных самолетов в отсутствие нарушений со стороны российских авиакомпаний, и никто тогда не подвергал сомнению саму возможность такого рода публичных ограничений, влияющих на частно-правовые отношения. О чем можно бы было поспорить, также отмечает Латыев, — так это о правомерности введения подобных ограничений указом президента РФ. По всем признакам, по его словам, оно требовало бы законодательного закрепления, и Госдума, как отмечает Латыев, с легкостью и стремительно приняла бы соответствующий закон. Задаваясь вопросом о том, может ли кто-нибудь представить себе, что указ президента в ближайшее время будет признан российскими судами незаконным, Латыев отвечает на него, что сейчас нет никаких оснований полагать, что государство отступит от санкционной целесобразности в пользу формальной законности.

Gazprom.ru Поставка газа

Здесь, заметим, конечно, можно вспомнить ситуацию со списанием банками в счет погашения кредитов россиян соцвыплат, выделяемых указами президента. В августе прошлого года зашла речь о коллизии: с одной стороны, поступающие гражданам в виде соцвыплат, единовременных пособий деньги от государства защищены указами президента от автоматического списания финансовыми организациями в счет долга, а с другой — в законе и банковской практике такие списания допускаются. Тогда, как все помнят, глава государства призвал регулятора российского финансового рынка организовать взаимодействие с банками для обеспечения возврата списанных в счет погашения кредитов социальных выплат, а правительству поручил совместно с Банком России обеспечить до 1 февраля этого года внесение в законодательство соответствующих изменений с целью защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства и обязательств по договорам потребительского кредита (займа). Однако отметим, что указ президента, касающийся расчетов за газ в рублях для недружественных стран, имеет несколько пунктов, которые не позволяют считать его формально законным. Хотя бы потому, что сам по себе перечень недружественных стран, чьи действия направлены против России, ее компаний и граждан, был утвержден российским правительством. То есть правительством как органом публичной власти. Согласно одному из пунктов указа, уполномоченный банк, через который будут осуществляться расчеты за газ в рублях, должен идентифицировать соответствующих клиентов на соответствие требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Российской Федерации «на основании доступных в сложившихся обстоятельствах документов и сведений об этих лицах».

При этом стоит отметить и то, что указ был принят исключительно, так сказать, под грифом «временная мера» или «временный порядок». Иными словами — в ответ на агрессивные действия стран по отношению к России. То есть и в этом случае Россия сохраняет хладнокровие, воспринимая представителей этих стран как своего рода юродивых. И сохраняет это самое хладнокровие только для того, чтобы не ввергнуть мир в третью мировую войну, чего, судя по всему, добиваются эти самые представители этих самых недружественных стран. Ведь под эту дудочку сегодняшние недружественные политики на самом деле стремятся скрыть свои собственные огрехи. Никто же из них сейчас не замечает, что безуглеродная экономика, ими же и продвигаемая, ведет к значительному удорожанию ресурсов, товаров и услуг, хотя не так давно активно об этом рассуждали. Никто сейчас не вспоминает мировую экономику, заваленную не обеспеченными товарами вертолетными долларами. Проще — найти и создать повод для нарушения логистических цепочек путем введения санкций. Повод для санкций — ситуация на Украине. Ситуация смоделированная же глобализаторами. Остается только взмахнуть руками на подобную глупость лидеров стран, отказывающихся от мирной схемы расчетов за газ, предложенной Россией. Так как Владимир Путин, судя по принимаемым сегодня решениям, можно сказать, держит только оборону. Пока держит оборону в ответ на агрессию недружественных стран. Также, судя по всему, президент России пытается сохранить рыночные отношения, как и не портить их с иностранным бизнесом. Нападок на иностранный бизнес в России нет. Как говорится, хотите — работайте, хотите — возвращайтесь. И как раз ровным счетом наоборот политики недружественных стран разрушают рыночные отношения, очевидно, что пытаясь сменить режим в России. Собственно, об этом совсем недавно в Варшаве проговорился Джо Байден, заявивший, что Путин не может оставаться у власти. В общем, пытаясь сменить режим в России, забывая о том, что подобные игры исторически, как правило, и приводили к войне во всем мире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На самом-то деле законопроект, предусматривающий ничтожность валютных оговорок во всех расчетах России, кроме внешнеторговых, уже есть. Как сообщали СМИ, его разработала Федеральная антимонопольная служба. Но остановит ли это сегодняшних лидеров недружественных стран? Вряд ли. Изоляция России, которая уже происходит сегодня на наших с вами глазах, ударит по экономике этих же недружественных стран, ударит по бизнесу. При этом ни одна страна мира не может похвастаться стопроцентно самодостаточной экономикой. То есть избежать обмена товарами сложно. Но с ресурсами куда проще решить свои проблемы. А вот с ними у недружественных стран есть проблемы. Проблемы у них уже растут как снежный ком. Отсюда — начинается недовольство населения. Ну как сегодняшним политикам таких стран противостоять населению? Видимо, только начав войну. На меньшее, судя по усилению давления на Россию, эти политики не согласны. И об этом, конечно же, в первую очередь стоит задуматься народу недружественных стран. Потому как, только трезво взглянув на ситуацию, можно увидеть, что Россия сейчас лишь держит оборону.