Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой. Об этом 5 апреля сообщает издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По мнению политика, полное прекращение поставок газа означало бы возросшие издержки от продолжения конфликта на Украине. ФРГ пошла бы на такой шаг, если бы он был эффективен.

«Если бы полное эмбарго остановило эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — сказала она.

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа. Вот не хотят немцы катастрофы и разрухи для себя. Даже ради Зеленского», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«И всё-таки надо им газ отрубить», — считает Сергей К.

«Ой, как же ж так?» — иронизирует Oleg V.

«Надо отключить им газ! Немецкая промышленность рухнет и вместе с ней — ЕС», — отреагировала Irina S.

«А если ответными санкциями ввести эмбарго на поставки энергоносителей, отменят те санкции, на которые такой ответ?» — в свою очередь поинтересовался Andrew N.

«Надо бы на техобслуживание прикрыть…» — пошутил Дмитрий Ф.

«А что это она? Так за «зелёную» энергетику топила. В гости ездила. И привет. Не хотят немцы душ раз в неделю принимать», — с сарказмом добавила Елена.

«Перекрасилась зелень?» — не без сарказма спросил Alex U.

«Бербок как Барби — любит уют и тепло», — пошутила Татьяна.

«Что так?! Уж ради Зели (Зеленского — О. П.) можно и поголодать, и в холоде посидеть!» — иронизирует Elena.

«Понятное дело, что промышленники хотят приземлить экономику помягче, так сказать, с парашютом. Дадут ли?» — комментирует заявление Бербок автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Бербок вертится, как вошь на гребешке: надо и газ урвать, и мордой в грязь не ударить, и… [украинцам] лизнуть, и русских не обидеть. Политика, она… [такая]…» — отреагировал Vjatscheslav.

«Эх, нам бы самим отрубить им сейчас газ, чтобы окунуть их с головой в шок», — добавил Stanislav.

«Эх, самим бы нам стопорнуть газ. Чтоб хоть послушать, какой вопль поднимется. Потом можно бы было опять включить», — смеется Ksenia L.

«Ситуация с газом в Европе такова, что есть только три страны, которые имеют соответствующие мощности для приёма сжиженного газа. Это бритты… [поляки] и литовцы. Причём последние всего лишь втридорога арендуют танкер, который может принимать сжиженный газ. Все остальные страны зависят от трубопроводного газа. И поступает он сами понимаете откуда…» — подытожил Андрей.