В Пакистане была предпринята попытка государственного переворота и отстранения от власти премьер-министра Имрана Хана. Она проходила с использованием «аппаратных приемов». Правящая партия Пакистана «Техрик-и-Инсаф» потеряла поддержку партии «Движение Муттахида Кауми» — ключевого партнера по коалиции — и тем самым фактически лишилась большинства в парламенте, что позволило начать процедуру выражения недоверия премьеру.

Jawad Zakariya Имран Хан

Хана, который пришел к власти в 2018 году, обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также вести борьбу с коррупцией. Эту акцию транслировали в прямом эфире все пакистанские телеканалы. Заседание парламента вел вице-спикер Касим Сури. Но он заявил, что проведение голосования противоречило бы пятой статье Конституции Пакистана, а потому не может быть проведено.

После чего было заявлено о перерыве в работе парламента, а затем он был распущен. Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что Хан в соответствии со статьей 224 A (4) Основного закона остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра. В течение 90 дней в стране должны состояться парламентские выборы.

Такой ход событий был предопределен рядом упреждающих мер, предпринятых как самим Имраном Ханом, так и его соратниками в правительстве. Накануне в пакистанских СМИ была организована утечка дипломатической почты, где посол Пакистана в США сообщал в Исламабад о предупреждении Госдепартамента: Хан должен уйти в отставку, либо американцы «уйдут» его с помощью ручной оппозиции. Помимо этого, министр информации страны Фавад Чаудхри сообщил о готовящемся заговоре с целью убийства премьера.

Gov.pk Фавад Чаудхри

По словам Чаудхри, 7 марта было получено «письмо из Америки», в котором говорилось, что «мы пощадим Пакистан, если Хан уйдет», иначе Пакистану «придется столкнуться с последствиями». Премьер показал это послание членам своего кабинета на срочно созванном заседании, дальнейший ход событий для кабинета министров уже не был секретом. Сам Хан обвинил Вашингтон в «подготовке заговора» и обозначил его причины. «Я не антиамериканец или антииндиец, — заявил он. — Но я критиковал западную неправильную политику… Я всегда хотел проводить независимую внешнюю политику».

Хан выступал за развитие сотрудничества с Китаем (особенно в рамках китайско-пакистанского экономического коридора) и Россией, что вызывает неприятие у американцев. Пакистанский премьер критикует Европейский союз за попытку заставить Исламабад проголосовать за антироссийскую резолюцию в ООН. Выступая перед гражданами страны, глава правительства говорил, что 22 страны Запада давили на власти, чтобы страна присоединилась к резолюции с осуждением действий России в ООН.

Он отказался выступить с осуждением специальной военной операции России на Украине, отметил, что его страна «имеет дружеские связи с США, Россией, Китаем и Евросоюзом и не собирается примыкать к какому-либо лагерю». Как видно из сообщения пакистанской газеты Dawn, США оказали прямое давление на премьера, когда тот собирался в Москву, потребовав отменить визит. Американские чиновники встретились с послом Пакистана в США и заявляли, что будущие отношения Исламабада с Вашингтоном зависят от того, будет ли Хан отстранен от власти при голосовании в парламенте.

Тем не менее визит в Москву состоялся. Хан встретился с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. Согласно официальным сообщениям, лидеры обсуждали ситуацию на Украине, региональные проблемы и отношения между двумя странами.

Сейчас несостоявшийся переворот в Исламабаде был упрежден поддерживающими правительство пакистанскими спецслужбами, но и, если судить по косвенным признакам, усилиями китайской разведки. Но это привело пока к промежуточной развязке. Дальше Хана ожидает нешуточная политическая схватка.

Usman.pg Парламент Пакистана

Его политический оппонент, начальник Генерального штаба пакистанской армии Камар Джавед Баджва поддерживает Украину и настаивает на том, чтобы Пакистан дистанцировался от России. Против правительства действуют два клана и две партии, которые до недавнего времени попеременно правили страной — Пакистанская мусульманская лига, руководимая выходцами из семьи Шарифов, часть из которых обосновалась сегодня в Лондоне и пользуется поддержкой со стороны британской разведки, и Пакистанская народная партия, находящаяся под патронатом семьи Бхутто.

Чтобы выстоять в этой схватке, Хану необходимо максимально использовать свой политический ресурс и не сбиться с избранного внешнеполитического курса: сохранить сотрудничество с Китаем и Россией, активизировать работу Шанхайской организации сотрудничества и прорываться в БРИКС. Плюс к этому — идти на нормализацию отношений с Индией. Только так Исламабад может находиться «на подъеме», что не нравится США и Великобритании.

Шансы на успех у Хана есть. На днях издающийся в ОАЭ журнал «Халидж» опубликовал данные опроса, согласно которым подавляющее большинство пакистанцев считают Хана лучшим премьером за последние 15 лет. Он существенно обгоняет по популярности своих оппонентов и политических противников.

Пакистан оказался вместе с тем в состоянии очередного политического кризиса. До проведения парламентских выборов главные политические силы страны будут выстраивать сложные политические комбинации, вступать в разные альянсы, искать поддержку со стороны важных внешних игроков.

U.S. Department of Defence Камар Джавед Баджва

Однако Хан — профессиональный спортсмен, с 1982 по 1992 год выступавший капитаном пакистанской сборной по крикету и в том же 1992-м сделавший Пакистан мировым чемпионом по крикету, единственный раз за всю историю. Хватит ли ему спортивных навыков для продолжения борьбы с фрондирующими силовиками, которые запугивают страну очередным военным переворотом, сможет ли он выработать грамотную стратегию балансирования между США и Китаем?

Формально армия держится вне политики. Но есть признаки, что генералы недовольны главой правительства, и исход выборов трудно предсказывать.

Елена Панина, директор Института РУССТРАТ