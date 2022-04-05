Очередное обвинение в адрес Грузии в том, что она «содействует поставкам оружия» России, прозвучавшее с Украины, моментально собрало на проспекте Руставели в Тбилиси шумную акцию протеста. Как всегда, ее организаторами были ассоциируемые с оппозицией «гражданские активисты», которые в тон заявлениям с Украины потребовали немедленной отставки правительства Грузии и захвата госканцелярии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Не остались обвинения из Киева и действия грузинской оппозиции без внимания пользователей соцсетей. Одна из дискуссий завязалась вокруг поста, опубликованного в соцсети Facebook грузинским аналитиком А. С.

«Это как же надо ненавидеть свою страну, чтобы растиражировать и поддержать озвученную правительством Украины невиданную клевету, вместо того, чтобы принять ее как оскорбление собственного достоинства? Какое еще снабжение России оружием? Вы в своем уме? Тупость тоже имеет границы! У России столько складов оружия и заводов на Урале и в Сибири, что всему миру на век хватит, чтобы воевать. И что должна Россия вывозить из Грузии и от кого? Как у вас с географией?» — пишет автор поста.

По его оценке, цель подобных обвинений (украинских политиков) одна — вызвать беспорядки (в Грузии) и уклониться от собственной уголовной ответственности.

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Большая часть пользователей из числа подписчиков и друзей аналитика разделила его негодование.

«Я не понял одного, те, у кого страна горит под ногами и бомбы на голову сыплются, эти негодяи еще находят время для того, чтобы нанести какой-нибудь ущерб Грузии, а наше правительство по причине войны не дает им ответа. То, что Украина воюет с нами, это факт. И эта война началась не сейчас, а после того, как они восстановили гражданство Саакашвили и создали должность для его трудоустройства. О какой России вы говорите, если Украина, дай ей возможность, разбомбила бы нас с большим удовольствием», — выразил свое возмущение пользователь Т. Т.

«Правительство должно привлечь к ответу этих чертей!» — добавила М. Б.

«Правительство должно принять меры, чтобы строжайше наказать изменников родины — националов (партия «Единое национальное движение»), всех в тюрьму, задействовать девиз Михи (Михаил Саакашвили в бытность президентом заявлял об этом) и очистить общество. Вовремя сделать это нужно, вывезти этот мусор на свалку!!» — воскликнула Д. А.

«Мне с самого начала не нравилась коабитация. Как можно было что-то прощать убийцам и насильникам? Как только смеют они! Думаю, что народ должен сделать свое дело и устранить их», — высказался М. М.

«Клеветников и приспешников надо посадить на кол», — возмутился Г. Х. в адрес Киева.

«У нас свой внутренний враг непримиримый», — пояснила ему Т. Ч.

«Не менее опасный, чем Россия», — заметила Е. А.

«Если это ложь, пусть издаст голос правительство. А если молчат, значит, что-то здесь нечисто», — засомневалась Т. Л.

«Если вы задаете такой вопрос, значит, разделяете суть? То есть допускаете? Во-первых, уже делаются заявления (от правительства Грузии), во-вторых, для должного ответа нужны консультации. Это же не игра», — пояснил автор поста.

President.gov.ge Президент Грузии Саломе Левановна Зурабишвили

«А как вы думаете, из какой страны должны пойти санкционные грузы и оружие в Россию через Грузию?» — с примесью иронии и сарказма обратился к сомневающейся Т. Л. пользователь Т. К.

«Не знаю, потому и задала вопрос. Запутались мы», — отступила Т. Л.

«Как же, оружие производим, Армения и мы, в Ахалцихе, и мы поставляем России. Или даже водородную бомбу производим вместе с азерами (азербайджанцами)! Всё это уже дошло до сумасшествия. И только потому, что мы второй фронт не открыли?! Или тоннель до Бомбея наполовину прорыли?!» — саркастично высказалась Н. Б.

«Я так возмущен, что не могу сдержаться, об Украине даже слышать не хочу», — выразил эмоции Д. Н.

«Беда Украины в том, что у нее такое правительство», — констатировала Э. У.