Итальянские СМИ больше суток смакуют подробности страшной резни, учинённой якобы российскими войсками в городе Буча под Киевом. При этом мейнстримные массмедиа игнорируют все противоречия украинской версии, безусловно принимая её на веру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фэйк ньюс

Однако в комментариях многие читатели сомневаются в единственно правильной информации, указывая на сообщения из Москвы. Многие отмечают, что апокалиптические картинки нужны исключительно Киеву, чтобы просить больше оружия у Запада.

«99,9%, что это монтаж», — пишет Лука Ч.

«Российский МИД опубликовал подробное заявление, отличающееся от той версии, которую сообщили украинцы. У меня в Италии нет достаточных данных, чтобы высказать суждение о том, кто прав», — менее категорично отметил Стефано М.

«Источники сообщают, что русские ушли из Бучи 30−31 апреля, а 1 и 2 апреля в город вошли украинцы. Если злодеяния были совершены 3-го числа, то возникают сомнения по поводу возможных виновников», — считает Роберта Б.

Цитата из видео npu.gov.ua Солдаты ВСУ входят в Бучу. 2 апреля 2022

«Почему достоверные источники только украинские? Те, кто превратил войну в зрелище, способны на всё», — заявила Лоредана С.

«Это может быть постановкой, зато теперь они могут говорить: дайте нам больше оружия, иначе такие вещи будут продолжаться. Украина хочет вступить в ЕС и НАТО, а США хотят создать новые базы на востоке», — рассуждает Джузеппина В.

«При том количестве войн, которые идут сейчас, СМИ распространяют настоящие или ложные новости только об Украине. Это как минимум подозрительно и уж точно предвзято», — Макс Роберт Дз.

«Но что происходит? Они лгут, зная, что лгут, и есть две вещи: либо они идиоты, либо они относятся к людям как к идиотам, готовым всему верить. Но сегодня, в век интернета рано или поздно правда всплывёт. Я пытаюсь понять, кто эти преступники, которые манипулируют историей?» — задаётся вопросом Даниела Г.

«Это сейчас уже распространённая технология, кричат про резню с постановочными кадрами, поднимают ажиотаж в СМИ, чтобы достичь своих целей. А потом, спустя месяцы или годы, вполголоса шепчут, что мы ошибались, но добросовестно», — добавил Марко С.

Пробирка Колина Пауэлла

Многие комментаторы между тем обвинили СМИ Италии в очередной волне пропаганды ненависти со своих страниц.

«К сожалению, на войне происходят самые тёмные вещи. Но вместо того, чтобы остановить это, все самые влиятельные люди и газеты поощряют и спонсируют это. Они будут соучастниками и виновными в случае полной катастрофы», — считает Грациелла Б.

«Мы все согласны с тем, что война — отстой, но что Россия, вторая по силе армия в мире, может получить, стреляя по беззащитным мирным жителям, бомбя и стирая с лица земли целые города? Либо это были вышедшие из-под контроля солдаты, либо это сделал кто-то другой, потому что русским это не было бы выгодно. Война — это СМИ и пропаганда», — подчеркнул Дженнаро С.

«Журналисты ведут контрпродуктивную пропаганду ненависти на основе отдельных событий, которые, к сожалению, происходят на любой войны. Важно, чтобы война закончилась, чтобы она не распространилась на другие народы, поэтому нужно выделять положительные спирали, а не концентрироваться исключительно на ужасах», — отметил Гвидо К.