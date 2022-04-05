ИА REGNUMТбилиси провел интригующую кадровую рокировку. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что министр иностранных дел Давид Залкалиани покидает свой пост. Он назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США. Новым главой грузинского внешнеполитического ведомства стал Илья Дарчиашвили, бывший посол Грузии в Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Смена главы МИД в любой стране всегда относится к событиям знаковым. Грузия не исключение. О возможной отставке Залкалиани говорили давно. Как заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, «решение о назначении Залкалиани на должность посла Грузии в Америке было принято гораздо раньше, чем об этом сообщили общественности», но о его причинах мало что известно. Если говорить о событиях фонового уровня, то экс-министр вроде бы стал шагать в ногу с правящей «Грузинской мечтой», заявляя о том, что «Тбилиси не намерен вводить новые санкции в отношении Москвы из-за украинского кризиса». Но он, как утверждает зампред парламентского комитета по обороне и безопасности Теона Акубардия, «перестал вписываться в политику нераздражения Москвы, которую проводит «Грузинская мечта». Залкалиани приписывают инициативу голосования Грузии за все резолюции международных организаций, критикующие Россию за специальную военную операцию на Украине, поддержку исключения России из ПАСЕ.

Поэтому, согласно такой формуле, у Залкалиани как посла Грузии в США не должно быть проблем в Вашингтоне и он будет иметь все возможности «доводить до сведения все нюансы новой тактики Тбилиси в отношении Москвы». Правда, в этой связи грузинский эксперт Васо Капанадзе уточняет, что в инструкциях Залкалиани «будет указана тактика, но не внешнеполитическая стратегия Тбилиси, которая будет зависеть от результатов украинского кризиса». Как заявил Гарибашвили, США являются важным стратегическим партнером Грузии, а Залкалиани имеет богатый дипломатический опыт: «Наша задача и желание — вывести отношения между двумя странами на новый уровень». Поэтому для Залкалиани назначение послом в США — это «миссия, а не повышение или понижение». Отметим, что Залкалиани был в свое время номинирован заместителем министра иностранных дел не «Грузинской мечтой», а радикальной проамериканской партией «Свободные демократы» Ираклия Аласании.

(сс) Министерство иностранных дел Грузии Давид Залкалиани

Что касается нового главы МИД Грузии, то вокруг него выстраивается вереница разных версий. Некоторые грузинские эксперты полагают, что назначение Дарчиашвили «означает попытку Тбилиси укрепить позиции в двух ключевых государствах, обладающих решающим голосом в вероятном постконфликтном урегулировании вокруг Украины — США и Польше». Такая позиция предусматривает участие Грузии в так называемом мини-НАТО в составе «государств — гарантов нового, нейтрального статуса Украины в новых неофициальных границах». В этой связи вспоминают про формулу бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фога Расмуссена, который предлагал заключить с Грузией особый договор по безопасности, не распространяя при этом статью 5 устава НАТО (о «коллективной обороне») на Абхазию и Южную Осетию — так же, как «возможные гарантии нового нейтрального статуса Украины», которые якобы «не будут распространяться на Крым и Донбасс». Но такая комбинация писана вилами по воде.

Кабинет министров Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили (справа) и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Залкалиани (слева)

С новым министром иностранных дел вряд ли стоит ожидать изменения позиции в вопросе отказа Грузии вводить санкции против России. По всем признакам Тбилиси готовит разворот в своей внешней политике. Интеграция в ЕС и НАТО становится для него журавлем в небе. Меняется и стратегическое положение таких партнеров Грузии, как США, Германия, Франция и Великобритания, усиливается роль России. В региональном направлении важное значение будет приобретать стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном, укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией. В этой связи появляется шанс выступить в роли регионального узла, связывающего Восток и Запад. Поэтому выход на прагматичную и принципиальную политику в отношении России для Грузии приобретает особое значение. Но это только в теории. На практике никаких официальных заявлений о том, что Тбилиси изменит внешнеполитический вектор, отклонится от западного курса и интеграционных процессов с ЕС, не звучит. Точнее, пока не звучит.