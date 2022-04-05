Сразу три банкротных иска в апреле 2022 года получила головная российская компания торговой сети «Атак» — части дивизиона французской торговой группы Auchan, той самой, которая планирует отказаться от ограничения наценок на один из социально значимых товаров (пока на один?). У кого возникли претензии к российскому юрлицу сети продовольственных магазинов-дискаунтеров и что она из себя представляет — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Напомним, ранее стало известно, что некоторые торговые сети, месяц назад в ответ на предложение госорганов взявшие на себя социальные обязательства по сдерживанию торговых наценок, отказываются от них. Пока это коснулось только сахара. В списке тех, кто оповестил Минпромторг России, что ограничивать наценку на этот товар на уровне 5% не будут, оказалась в том числе и группа Auchan (сети «Ашан» и «Атак»)». Данные торговые сети являются частью активов иностранной торговой компании Auchan Retail, созданной во Франции в 1961 году Жераром Мюлье, представители семьи которого до сих пор ею и управляют. В России свой первый гипермаркет «Ашан» открыла в 2002 году, а к концу июня 2021 года торговая сеть имела уже 238 точек в разных регионах России. Юридически ООО «Ашан» принадлежит нидерландской компании «Меелакер Б. В» и французскому акционерному обществу «Сожепар».

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О сети «Атак» и её бенефициарах

ООО «Атак» было учреждено в 2014 году и полностью принадлежит ООО «Ашан» и им же управляется. Прописан актив в Москве, уставный капитал — 8,348 млрд рублей. Ранее компания числилась владельцем долей в девяти компаниях Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, но все они на сегодня ликвидированы.

(сс) Gennady Grachev Супермаркет ATAK в Москве

На сегодня ООО «Атак» является управляющей организацией для ООО «Русская продовольственная компания» (РПК), учрежденного в июле 1995 года. Основной вид деятельности этого актива — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Владельцем РПК является ООО «Ашан». По данным базы «Контур. Фокус», выручка РПК за 2021 год снизилась на 17%, за 2020 год — на 15%, и за 2021 год был получен чистый убыток в размере 3,4 млн рублей.

Компания «Атак», по данным той же базы, за 2020 год получила чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей, а доля собственного капитала составила 4% от валюты баланса. Помимо этого, чистый убыток фиксировался и в 2019-м, 2018 году. При этом выручка за 2020 год была 50,521 млрд рублей, за 2019 год — 51,841 млрд рублей, за 2018 год — 57 млрд рублей.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Банкротные претензии

1 апреля 2022 года в базе арбитража Москвы появились сразу три банкротных иска к ООО «Атак». Все они от членов одной семьи — Светланы, Инны и Александра Мусатовых. Эти заявления пока судом не приняты к производству. 4 апреля по иску Светланы Мусатовой к делу были приобщены дополнительные документы, а ООО «Атак» подало некое ходатайство, суть которого не сообщается.

Подаче банкротных исков предшествовал другой финансовый спор.

В октябре 2021 года суд взыскал с ООО «Атак» в пользу Александра Мусатова «плату за пользование помещениями за период с18.04.2016 г. по 26.08.2020 год в размере 118 564 428 рублей, убытки в размере 20 422 077,42 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.04.2016 г. по 22.10.2020 года в размере 25 955 017,65 рубля», а также возмещение судебных расходов — 200 тыс. рублей. Право требования этого долга получено в рамках договора цессии.

Первоначальным владельцем помещения общей площадью 822,2 кв. м на Вавилова, д. 72/13 в Москве было акционерное общество «Лада Инжиниринг Инвест Компани» (было обанкрочено, но в 2021 году платежеспособность общества восстановлена). В 2012 году это помещение с нарушением закона отошло компании «Новые технологии», которая и сдала его в аренду ООО «Атак». В 2016 году помещение ещё раз сменило владельца и договор аренды перезаключили. В 2020 году через суд объект был истребован из чужого незаконного владения и возвращен в конкурсную массу, а с арендатора потребовали выплатить все долги и убытки.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

«Обосновывая заявленные настоящим иском требования, истец указал, что ответчик с момента заключения договора аренды нежилого помещения от 11.06.2014 года, подписанного между ООО «АТАК» и ООО «Новые Технологии», является недобросовестным лицом, поскольку ответчик мог и должен был установить, что ООО «Новые Технологии» было не уполномоченным лицом, поскольку оно приобрело право собственности от ЗАО «ЛИИК» на основании недействительной сделки», — уточнялось в материалах суда.

Компания «Атак» с претензиями не согласилась, но иск всё равно частично проиграла, получив обязательства на выплату более 130 млн рублей.

Финансовые претензии к торговой сети есть на сегодня и у комитета имущественных и земельных отношений Подольска, подавшего 4 апреля иск на 1 186 796,95 рубля.