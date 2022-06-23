Заявление чемпионки США по плаванию Джери Шанто о том, что выступление женщин на соревнованиях против биологических мужчин — трансгендеров — это нечестно и просто деморализует спортсменок, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф «И всё же Лоранс». Реж. Ксавье Долан. 2012. Канада, Франция Трансгендер

»Если не можешь победить мужиков — стань бабой. Рабочая схема!» — отмечает Паша К.

Многие пользователи пришли к выводу, что западное общество приобретает всё более и более уродливый вид, совершенно расставшись с таким понятием, как справедливость.

«Либеральные фашисты лепят свой безбожный мир», — указывает пользователь под псевдонимом «Тут Рядом».

Некоторые комментаторы рады осознавать, что Российская Федерация оказалась огорожена от этого западного безумия.

«Такой мир нам не нужен, его нужно держать от нас подальше», — поделился своим мнением Руслан Х.

Часть людей уверена, что участие трансгендеров в соревнованиях среди представителей двух естественных полов — это как минимум нелепо.

«А какой тогда смысл деления на мужской и женский спорт? Пусть он будет тогда просто общий. Мужчины с женщинами, с трансгендерами, с кошками, с собаками и воображаемыми друзьями. Вот это будет зрелище», — шутит Александр К.

«Надо, чтобы мутанты проводили соревнования среди мутантов. Обычные же мужчины и женщины будут соревноваться с такими же мужчинами и женщинами», — указывает Вадим П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина-пловец

Ряд пользователей указывает на то, что западное общество лишь усугубляет и без того тяжёлое психическое состояние людей, которые не принимают тот пол, который им достался с рождения.

«Трансгендеры — это к нормальным людям отношение не имеет. Значит, соревнования у них должны проводиться отдельно от нормальных людей. Под эгидой психиатрии», — считает Борис Б.

«Трансгендеры — это наголову больные люди, у них явно есть отклонения в психике. И такой мир нам не нужен. И с такими людьми на соревнованиях, в т.ч. на ОИ, не хочется соревноваться. Трансгендерам надо помогать, их можно пожалеть, но не поощрять и не считать их проблему чем-то нормальным. Это ненормально», — убеждён Максим Г.

Отдельные комментаторы даже боятся представить, во что выльется вся эта ЛГБТ-вакханалия на Западе.

«За что западное общество боролось, на то оно и напоролось. Хотя чего удивляться, если в спорте уже давно засела политика. Россию из спорта выдавливают уже который год, потому что на повестке сейчас русофобия. Трансгендеры и права ЛГБТ — это чисто политический жест по переустройству современного западного общества. Скоро мы увидим, какой монстр из этого получится», — написала Мария А.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». Реж. Том Хупер. 2015. США, Великобритания Трансгендер

Нашлись и те, кто обратились к российским властям с просьбой организовывать альтернативные соревнования, на которых не будет того безумия, что мы наблюдаем в западных странах.

«Призываю российское руководство отказаться от участия в этих западных соревнованиях и организовывать свои собственные. Поберегите наших спортсменов!» — написала Елена В.

Напомним, 3 апреля издание New York Post опубликовало материал, согласно которому чемпионка США по плаванию Джери Шанто заявила о том, что женщин очень деморализует тот факт, что приходится выступать вместе с бывшими представителями мужского пола — трансгендерами. По её мнению, выступать на соревнованиях против биологического мужчины — нечестно. Ранее Пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.