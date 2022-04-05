Экс-президент США Барак Обама впервые с 2017 года вернется в Белый дом в составе «группы поддержки» действующего президента Джо Байдена, чтобы помочь восстановить авторитет его администрации, которую обвиняют в рекордно высокой инфляции, вялом восстановлении экономики, а также участии в развитии украинского кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Встреча

Во время мероприятия, на котором будет освещаться внутренняя повестка администрации Байдена, глава государстваобъявит о намерении помочь американским семьям сохранить сотни тысяч долларов, которые приходится тратить на медицинское обслуживание, сообщили в Белом доме.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я фрилансер и плачу $950 в месяц за медицинскую страховку для себя и двоих детей. Мой ежегодный вычет составляет $7,500. Пока я не достигну вычета, все расходы я оплачиваю из своего кармана. Я только что заплатил около $800 за инъекцию кортизона в сустав. Мой бизнес цикличен, я чувствую приближение спада, и $950 в месяц будут одними из первых расходов, которые я сокращу. Мне кажется, что это не справедливо и не по-американски», — рассказывает demsliars.

«Трамп боролся за групповые тарифы для всех, что имеет гораздо больше смысла, чем страховка Обамы Medicare (которая на самом деле ни о ком не заботится)», — считает jesssayin.

«Я тебя понимаю. $700 долларов в месяц только на себя. Вычет $8000. Бесполезная страховка. Я мог бы получить ее за меньшую сумму, если бы зарабатывал меньше», — отвечает middleclassselfemployed.

«Миллионы людей по-прежнему не имеют медицинской страховки. Они не могут позволить себе высокие страховые взносы с вычетом в $5000», — подчеркивает C’mon2024.

«Помните, когда медицинское обслуживание было дешевле? Как раз до того, как Obamacare была принята только демократами в Конгрессе», — вспоминает h8−2brake-it2u.

(сс) The White House Джо Байден и Барак Обама

«Работаю всю жизнь, недавно вышел на пенсию — и у меня нет страховки, чтобы вставить выпавший зуб. Стоматолог, у которого я был, когда у меня была страховка, не принимает меня, политики богатеют на наших налогах, а я сижу здесь и мучаюсь», — негодует onelife.

«Обама реально утверждает, что его закон якобы о доступном здравоохранении оказал положительное влияние? Вы издеваетесь? Он не сделал ничего, кроме как взвинтил рыночные цены до небес. Удачи в открытии малого бизнеса», — комментирует stephanduke.

«Благодаря Обаме моя страховка выросла с $35 в месяц до нынешних $629 в месяц и $7000 вычета. Спасибо Obamacare!» — иронизирует Cateli546.

«Благодаря Обаме стоимость моей медицинской страховки теперь в три раза больше», — делится GodandCountry653.