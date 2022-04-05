Представители федеральных агентств США не смогли дать определение слову «женщина», когда их об этом попросил телеканал Fox News Digital. Канал связался с департаментом юстиции (DOJ), департаментом образования, департаментом жилищного строительства и городского развития (HUD), а также с федеральным бюро тюрем.

«Портрет женщины», Роберт Рафаилович Фальк, 1910, Масло

Ни одно из выше перечисленных ведомств не решилось предоставить определение слову «женщина» или критерии для отнесения человека к данной категории. Любопытно, что каждое из ведомств хвастается рядом инициатив, направленных на помощь женщинам. Минюст США отказался от комментариев.

Американские интернет-пользователи обсудили абсурдность ситуации под соответствующей публикацией Fox News.

wackystuff Театр абсурда

«Внезапно никто не может определить, что такое женщина. Я думаю, что уже один этот факт может положить конец нашей стране, какой мы ее знаем», — пишет bubbles95.

«Этот вопрос помогает выявить тех, кто не должен занимать руководящие должности в США», — отмечает nopctyrants.

«Я счастлив, что демократы не знают ответа, скоро они не будут знать, как размножаться!» — восклицает demspindestroyer.

«Если они не могут дать определение женщине, представьте себе такие слова, как Конституция, право, свобода, Америка, достоинство, закон, справедливость и все остальные слова, которые составляют ядро любой цивилизации. Когда вы уничтожаете сам язык, вы получаете анархию и разрушение», — предупреждает dosweets.

«Если они не могут сказать мне, что такое женщина, им нечего делать во главе страны или наших вооруженных сил. Измените мое мнение», — пишет FJB1776.

Цитата из к/ф «Соль Земли». реж Герберт Дж. Биберман. 1953. США Женщины ждут

«Если они не знают, что такое женское здоровье или что такое женщина, им нужно уйти с любой должности, которую они занимают, поехать в Китай или Россию, или Северную Корею, или Кубу и спросить там. Даже эти страны могут им рассказать», — пишет randaroo722.

«Забавные вещи. Такое не придумаешь. Неужели они думают, что сбивают кого-то с толку? Мы знаем это определение с начала времен. Как и все остальные виды млекопитающих», — подчеркивает deltayankee646.

«Как странно, Джо Байден одержим идеей назначения женщин в свой кабинет министров. Даже если они не обладают достаточной квалификацией или вообще не являются женщинами», — напоминает KateW70.

«Я не знаю, чему учат в школе в наши дни, но когда я был моложе, совершеннолетние девочки определялись как женщины; а взрослые мальчики определялись как мужчины. Ух, жизнь в старые времена была легкой, если не считать четырехмильной прогулки в гору в школу и обратно под дождем или снегом», — шутит john1239867.

«Боже, это говорит обо всём, друзья. У нас есть люди, управляющие страной, которые не могут ответить на вопрос, на который восьмилетний ребенок может ответить с ясностью. От этого хочется кричать, не так ли?» — задает риторический вопрос thebige797.

«Следуйте науке. Но демократы не могут представить научные данные, согласно которым мужчина, считающий себя женщиной, волшебным образом превращается в женщину, потому что его слова вызвали полет единорога по радуге, который и произвел волшебное превращение», — иронизирует BR549.