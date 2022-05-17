Агенты таможенной и пограничной службы США задержали на американо-мексиканской границе в долине Рио-Гранде крупную группу преступников. Инцидент еще больше усилил тревогу местных властей в связи с наплывом нелегальных иммигрантов, которым удается пробираться через перегруженные пограничные посты. 4 апреля агенты обнаружили ранее депортированного члена банды MS-13, который незаконно пытался пробраться в Соединённые Штаты в компании еще 67 мигрантов.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Напомним, что банда MS-13 (Mara Salvatrucha) была организована мигрантами из Центральной Америки и особенно сильно укрепилась в Сальвадоре и Гватемале. Ей приписывают особенно жестокие преступления, а ее девизом являются три слова: «Mata, viola, controla», что означает «Убивай, насилуй, контролируй».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почти два миллиона бандитов ежегодно задерживаются пограничниками на границе, и неизвестно, сколько еще остаются непойманными», — негодует jwd2344945.

«Наше президентство и наш Конгресс превратились в монархию по решению комитета. Им нет дела до проблем на границе. Наш президент и Конгресс больше не служат ни народу, ни республике, они служат только себе», — указывает notnowdarnit.

«У нас нет президента. У нас есть манекен, которым манипулируют крайне левые, и Конгресс, который боится оскорбить кого-либо из обитателей «большой палатки» демократов и/или пропагандистских СМИ. Нашей страной управляют проплаченные активисты и большие деньги от глобалистов, таких как Сорос и Цукерберг, которые ждут, чтобы нажиться на созданном ими хаосе. Демократы покупают избирателей как сумасшедшие, предлагая им бесплатные вещи и новые рабочие места в правительстве/профсоюзе, в то время как республиканцы стоят в стороне и смотрят, как всё это происходит», — уверен skippylapew.

Клод Верлинд. Марионетки

«Президент Байден должен быть подвергнут импичменту за то, что не обеспечил безопасность наших границ и открыто позволил преступникам и опасным наркотикам проникать в нашу страну. Это непростительно. Он и его администрация должны ответить за свои действия», — призывает jdbooker.

«Просто наблюдение, но если бы вы действительно хотели уничтожить одну из самых могущественных стран в мире, вы бы поставили во главе Джо Байдена», — подчеркивает lageff.

«Почему никто ничего не делает? Единственная причина, по которой группы местных патриотов не берут в руки винтовки, чтобы помочь, заключается в том, что тогда к ним будут относиться как к преступникам. Вот что нужно изменить. У нас есть полное право защищать наш суверенитет, когда в США вторгаются», — комментирует greatguns.

«На каждого, кого они поймают, приходится как минимум пять преступников, которые прорвутся, чтобы дестабилизировать нашу страну», — замечает bhunkk.

«Нет границ — нет страны. Нет общности людей, культуры и языка — нет нации. Америка — это не страна и не нация, это просто экономическая зона. Причем такая, где правящий класс не представляет интересы граждан, а только олигархов, которые ими владеют», — объясняет EggSackLee.

«Пограничный патруль был предан демократами. Единственные, кто стоит за пограничным патрулем — это местное население, и Белому дому наплевать на их мнение. Нашему правительству на самом деле наплевать», — переживает majorityrule.