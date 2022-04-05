Один из лидеров мирового рынка потребительских товаров Procter & Gamble поднял цены на подгузники, стиральный порошок, бритвы и почти все свои товары, оказавшись в ряду американских корпораций, шокировавших своих покупателей после десятилетий стабильных цен. Критики указывают, что P& G не реагирует на инфляцию, а создает ее. Компании, поднимающие сегодня цены на мясо кур, пиво, игрушки, бензин и лекарства, используют инфляцию как предлог для рекордной выручки, считает Ракин Мабуд, главный экономист некоммерческой организации Groundwork Collaborative, анализирующей методы работы корпораций.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Это нефтяные компании используют ситуацию, чтобы получить большую выручку», — считает aibohphobia.

«Что люди только что поняли, что капитализм сломан? Мы находимся на уровне неравенства богатства c 1900 года. Наша страна должна быть переименована в Корпоративные Штаты Америки. У нас богатые могут буквально купить правительство. Жадность вышла из-под контроля», — пишет Vacinated MP.

«Реакция корпораций — это жадность», — подчеркивает Mxincito.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«Бонусы руководителей высшего звена основаны на росте стоимости акций на Уолл-стрит. Отсюда и причина картельного ценообразования», — размышляет rpasea.

«Я подписался на службу доставки еды HelloFresh только для того, чтобы бойкотировать возмутительное повышение цен в Publix. Блюда HelloFresh такие вкусные! Я почти хочу поблагодарить Publix за их возмутительное повышение цен», — рассказывает Crazy8888.

«Финансовые издания сообщают о рекордных прибылях нефтяных и газовых компаний, а также крупных розничных торговцев и производителей. Это должно быть расследовано», — указывает anyway1.

«Экономика — это, как говорится, мрачная наука», — комментирует rgukauai.

«Корпорации заверяют, что «растущая прибыль принесет средства на исследования, разработку новой продукции, маркетинг и заработную плату». Нет, это обман. Исследования, разработка продукции и заработная плата — это всё затраты. Расходы на них снижают прибыль», — уверен Jhon v Scanlan.

«Я не собираюсь поддерживать инфляцию. Я расходую меньше, не покупаю продукты, которые подорожали — есть много продуктов, которые по-прежнему стоят недорого или даже дешево, например макароны. Я ищу товары на распродажах. А еще я сам готовлю», — отмечает mina grace.

«Либералы всегда ищут козла отпущения за некомпетентность Байдена», — негодует I will write the replies.

«Необходимо разрушить корпоративные монополии и начать регулирование ценообразования. Правительство должно разрешить и поддержать малые нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они могли конкурировать с крупными НПЗ, а затем принять законы, по которым малые НПЗ смогут использовать распределительные сети крупных НПЗ. Раньше по всей стране было много небольших нефтеперерабатывающих заводов, пока крупные нефтяные компании не объединились, чтобы вытеснить их из бизнеса», — объясняет otrcomm.

«Почему некоторые люди указывают на обычную жадность? Проблема также в плохой работе правительства», — напоминает HugelCulture.

«Крупнейшим в мире экспортером газа, дизельного и авиационного топлива являются США, корпорации наживаются и влияют на электорат, чтобы получить выгодных для своего бизнеса правительственных чиновников», — считает SelfAndNoneElse.