Заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы РФ непричастны к якобы имеющим место преступлениям в населённом пункте Буча недалеко от Киева, потому что российские войска ушли из города ещё 30 марта, а о якобы убийствах гражданских киевский режим начал кричать намного позже, что является очевидной провокацией, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Бандеровские выродки ищут любые пути, чтобы европейцев напугать. Шваль, неспособная даже на нормальный фейк», — пишет Олег Е.

Многие пользователи не сомневаются в том, что российские военные не имеют отношения к расправам над мирным населением Украины, ведь цели специальной военной операции России — это денацификация и демилитаризация, а вот киевский режим уже множество раз доказал, что занимается откровенным геноцидом.

«Что нужно сделать, чтобы в очередной раз начать ныть об усилении санкций в отношении России? Правильно, нужно устроить кровавую провокацию с якобы убитыми русскими мирными жителями. Но что-то и актёры плохие, и аргументация так себе… Российская армия не убивает мирных жителей умышленно. Если там кого и могли положить, то только нацистов с нацистскими татуировками, что есть праведно, справедливо и вообще позитивно. А всем ноющим идиотам рекомендуется вспомнить мариупольский роддом, блогершу и её ложь о Вооружённых силах России, которую она же впоследствии и опровергла», — указывает Александр Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев способен только на кровавые спектакли на потеху западной публике. Достойно воевать бандеровцы, очевидно, не умеют.

«Украинские вояки таким примитивным спектаклем пытаются отвлечь внимание от пыток военнопленных, которые сами же и учиняют», — написал Павел М.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский в Буче

Часть людей указывает на целый ряд странностей, которые развенчивают миф о преступлениях российских военных в Киевской области.

«Там точно видно, что это дело рук украинских террористов: руки связаны белой тряпкой и со спины стреляли. Я уверена, правду рано или поздно узнают и поймут, что наши парни такое сделать не могли в принципе! Да и смысл в этом какой? Зеленский сам оружие раздавал кому попало! Вот и сходят с ума нацисты от своей безнаказанности», — поделилась своим мнением Лилия А.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству стоило заранее подготовится к информационной атаке на наши Вооружённые силы.

«Этой кровавой провокации стоило ожидать. Кому оставили Бучу? Нацикам! Вот нацики и устроили очередные бесчинства. Воспользовались отходом российских войск, чтобы информационно ударить по России. Именно этого и стоило ожидать», — считает Светлана П.

Нашлись и те, кто уверены, что Киев намеренно не старался создать правдивую картинку, ведь ради введения против России очередных западных санкций сгодятся фейки любого качества.

«Чтобы убедиться в невиновности российских военных, достаточно провести экспертизу, которая укажет время смерти несчастных. И соотнести надо это с данными натовского контроля, который четко укажет дату отхода российских войск. Но это надо, если кто-то на Украине хочет искать правду. А кому она там нужна? Она даже на Западе не нужна», — отмечает Вячеслав И.

Напомним, 3 апреля Министерство обороны Российской Федерации выступило с опровержением причастности Вооружённых сил РФ к якобы преступлениям, имевших место в населённом пункте Буча близ Киева. По мнению ведомства, киевский режим организовал циничную провокацию, и ни один мирный житель на самом деле от рук российских военнослужащих не пострадал. Более того, подразделения Вооружённых сил РФ покинули Бучу ещё 30 марта, а якобы убийства гражданских в этом городе если и случились, то значительно позже.