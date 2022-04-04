Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 апреля пообещал заморить голодом военную машину президента России Владимира Путина, сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина», — сказал он, комментируя провокацию киевского режима в украинском городе Буча.

Британский премьер-министр пообещал Владимиру Зеленскому, что Лондон усилит антироссийские санкции и усилит военную помощь Киеву. При этом он также дал обещание усилить гуманитарную поддержку украинских беженцев.

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Chatham House Борис Джонсон

Заявление британского премьер-министра обсудили в телеграм-каналах «Операция Z», «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Одесса Zа Победу!».

«Скорее, наоборот случится», — отреагировал Павло.

«Ой, Бориска, не о том думаешь», — добавил S. V.

«Своих прокорми, чудо», — с сарказмом написала Олеся.

«Как бы тебя голодом не заморили твои санкции», — смеется Elvira.

«Пока он сделал всё, что в его силах, чтобы заморить голодом своих граждан…» — пишет Юлия.

«Что на голове, то и в голове», — иронизирует Анна Н.

«А он точно нормальный?» — не выдержала Irina.

«Пока морить будут, сами от голода умрут», — добавил Stefan M.

«Слабоумие и отвага. Пустословие и популизм…» — написал swetswet.

«Он заморит голодом Африку, к сожалению», — отреагировала Elena.

«Джонсон кричит, спецоперация идёт», — не без иронии добавила Katherina N.

«Европа, по ходу, тоже решила убиться об Россию», — с сарказмом отметила Лариса З.

«Россию невозможно заморить голодом. Ещё бы сказал — сделает всё возможное, чтобы оставить нас без газа и нефти», — отреагировала Елена Л.

«Не знал, что британцы — это военная машина Путина», — смеется Андрей.

«Ну почему он не понимает. Россия — не Украина. С Россией так говорить — рано или поздно обернётся бедой. С Россией всё равно на протяжении сотен лет в итоге приходится только договариваться. Ведь нет ничего страшнее, чем Россия в безвыходной ситуации. Зачем они к этому стремятся, непонятно. Чтобы потом бежать к России со своим столом переговоров?» — недоумевает And-x.

«Ну, никто из политиков, которые готовы воевать с Путиным, голодать и в чём-то нуждаться точно не будут. А простые граждане, они всегда отдуваются за амбиции политиков», — отметила «Ли Ли».

«Почему у них нет шпионов, которые мониторят ситуацию в России? Или есть, но врут. Почему они до сих пор уверены, что задавят нас санкциями и что мы вообще будем голодать? Почему им никто не докладывает, что у нас всё хорошо, всё есть и мы все хором ржём над ними и их санкциями? Их шпионы что, получается, наши двойные агенты?» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну у нас-то точно что перекусить будет, может, дорого, но будет. И как бы отопление будет и вода с газом! А вы что? Энергией солнца будете питаться?!» — поинтересовалась Елена G.

«Видать, хороша наша военная машина, коли они так бесятся…» — пишет «Мартин Иден».

«Дурилка картонная! Давно на карту смотрел? Еда-то вся у нас! Овсянка на завтрак скоро в Англии будет роскошью!» — смеется Светлана Р.

«Англосаксам не дают грабить колонии. Они в агонии!» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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