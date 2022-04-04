На только что прошедших президентских и парламентских выборах в Сербии больше всего проиграл сербский народ. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что в соответствии с предварительными итогами президентских выборов, действующий глава Сербии Александр Вучич набрал около 59% голосов и тем самым одержал победу в первом круге голосования. В соответствии с результатами парламентских выборов, Сербская прогрессивная партия Александра Вучича получила около 42% голосов, в то время как прозападная коалиция «Объединенные за победу Сербии» получила около 14% голосов.

«Предварительные результаты выборов только подтвердили то, о чём движение «Освобождение» говорит уже несколько лет — режим, связанный с мафией, нельзя победить на выборах. Александр Вучич и его Прогрессивная партия Сербии останутся у власти и на уровне государства, и в столице — Белграде. От этого проиграет только население Сербии, так как это значит продолжение политики грабежа народа, политики предательства национальных интересов во имя сохранения у власти», — считает Джорджевич.

Официальный сайт президента Республики Сербия Александр Вучич

По мнению политика, интересно то, что главной темой этих выборов стали сербско-российские отношения, так как все небольшие партии, набравшие достаточное количество голосов для того, чтобы войти в парламент, позиционируют себя как пророссийские.

«Другое дело, что они в основном находятся под патронатом Вучича — некоторые из них он учредил, некоторые финансирует, некоторые просто контролирует. Но факт остается фактом — все они вошли в парламент именно благодаря пророссийской предвыборной риторике», — отметил Джорджевич.

Лучше всех российскую карту сыграла Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, продолжил Джорджевич. Дачич вел открытую пророссийскую кампанию, и это сказалось на результатах выборов — социалисты получили неожиданно большое количество голосов, считает политик.

«В любом случае показано, что тот, кто в Сербии хочет заниматься политикой не учитывая пророссийское настроение сербского народа, тот просто проиграет. С другой стороны, тот, кто умело манипулирует настроением народа, как это делает Вучич, тоже может использовать сербское русофильство для того, чтобы выиграть выборы, для того, чтобы, будучи уже победителем, смело продолжить с манипуляциями», — заявил Джорджевич.

Официальный сайт правительства России Ивица Дачич

По словам политика, будет интересно наблюдать за тем, как на внутреннюю и внешнюю политику Сербии повлияют результаты этих выборов — будет ли Вучич развивать русофобскую линию или, наоборот, перенесет момент присоединения к антироссийским санкциям на более поздний срок. Джорджевич не исключил, что Вучич будет присоединяться к санкциям шаг за шагом, так чтобы это прошло незаметно для общественности.

Анализируя результат, который на выборах получила прозападная оппозиция в лице коалиции «Объединенные за победу Сербии» и «Мы должны», Джорджевич подчеркнул, что эти партии вместе получили около 20% голосов, что соответствует количеству либерально настроенных граждан.

«Прозападная оппозиция во время предвыборной кампании поддержала обе резолюции ГА ООН, направленные против России, за которые проголосовали и действующие сербские власти. Этим они тоже лишили себя определенного количества голосов, так как некоторые избиратели, не поддерживающие Вучича, из-за этого не захотели отдать свой голос им», — пояснил политик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич

Джорджевич считает, что прозападную оппозицию, несомненно, можно считать проигравшей, но в некотором смысле проиграл и Александр Вучич, который будет иметь в парламенте до 30 депутатов меньше. «Для него было главное выиграть президентские выборы и удержаться на посту главы государства еще пять лет», — отметил политик.