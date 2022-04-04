Картина Эдгара Дега «Русские танцовщицы», находящаяся в коллекции Национальной галереи в Лондоне, теперь в каталоге музея значится как «Украинские танцовщицы».

Эдгар Дега. Русские танцовщицы (фрагмент). 1899

Как сообщает Guardian, причиной изменения названия стали призывы украинских пользователей социальных сетей сменить название полотна после начала специальной военной операции России на Украине.

«Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», — заявил представитель Национальной галереи.

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Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие критически отнеслись к изменению названия полотна.

«А разве так можно было?» — недоумевает Вячеслав С.

«Б — бессилие», — добавил Денис Л.

«Истерия с переименованиями уже накрыла Лондон? Ну Бог им в помощь! А ещё Бейкер-стрит можно в Бандеру переименовать!!!» — с сарказмом добавила Milana M.

«Главное, чтобы сам Дега не возражал…» — пошутила Виктория В.

Эдгар Дега. Автопортрет (фрагмент). 1854—1855. Музей Орсе, Париж

«Вот это помощь [Украине]!!!» — иронизирует Taira I.

«Нужно подумать во что переименовать Лондон!» — смеется Oleg K.

«Угу. Чёрно-белое видение мира, психология «больших детишек». Всё хорошее назовём украинским, всё плохое — русским. «Остановите Землю, я сойду», — отреагировал Станислав А.

«Ну не знал Дега в 1899 году о такой стране — Украина… А в 1899-м была такая страна?» — задалась вопросом Юльченок Щ.

«Там совсем дна, смотрю, нету», — прокомментировал новость Валера Т.

«Ой ну все, победили Путина. Интересно, они сами понимают бредовость этого?..» — задумался Алексей Ю.

«Всё заканчивается полным вырождением Европы. Собственно говоря, «западный мир» уничтожит себя сам», — отметила «Леди Тиаре».

«Предлагаю переименовать британских учёных в украинских», — иронизирует Станислав Л.

«Это очень похоже на детсад. Типа, а я тебе машинку поиграть не дам. Не надо — своя есть», — смеется Александр П.

«А кого писал Дега? Их не интересует?» — в свою очередь задался вопросом Олег В.

«Русскую рулетку переименуем в украинскую», — пошутил Vita Lina.

«России нанесён серьёзный удар. Теперь она никогда не оправится», — смеется Андрей Р.

«Надеюсь, кому-то стало легче жить, когда название изменили…» — с сарказмом написал Серый Ч.

«То есть этих идиотов не смущает, что в 1899 году никакой Украины еще не существовало?» — подытожил Alex E.