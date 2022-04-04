Великобритания — председатель в Совбезе ООН — не дала согласия на проведение заседания по провокации Киева в городе Буча. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 4 апреля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения отметили, что это неудивительно, ведь «виновный» в провокации Киева сразу же был назначен Западом.

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«Чего и следовало ожидать», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Этот ООН сломался, несите другой», — добавил Ilya H.

«Англии невыгодно разбираться, у них уже вынесен вердикт. Нужно просто вынести свой и исполнить! И уже потом блокировать любые сходы по СБ ООН по нашему ответу», — отметил Дмитрий.

«То есть Россия хотела высказаться по поводу военного преступления, в котором ее обвиняют, а англичанка против? Это красноречиво говорит о том, что никакого военного преступления и не было», — пишет один из комментирующих.

«Обгадилась старушка Англия», — отреагировала Veta G.

«Ну, собственно, вот вам и уши заказчика длиной в хороший такой метр (а как бы и не больше)», — комментирует новость Oleg.

«А чего вы ожидали от давно изжившей себя бесполезной организации?» — задался вопросом «Персей».

Un.org Совбез ООН

"Англичанка гадит», — написала Наталья.

«На воре и шапка горит», — пишет Ольга.

«Вот… [зачем] нам надо это ООН? Все равно обстряпают как им надо против России», — считает «Радуга».

"ООН на помойку. Надо новую создавать. С Китаем», — считает Алина.

«ООН давно умерла. Работает на США и Британию. Нужна перезагрузка и размещение штаб квартиры ООН в Кабуле», — не без сарказма добавил 10 709 555.

«Британия как кот, нагадит и прячется, надо нашей подлодке всплыть у берегов туманного Альбиона, пальчиком погрозить, пусть потом штаны меняют!» — не без юмора написала Людмила.

«Свою версию доверстают, ещё народ подогреют невероятными расследованиями и сразу разблокируют», — выразил предположение один из участников обсуждения.

«Как просто, что не входит в сферу интересов, блокируем, не замечаем и т.д. И главное на все вопросы отвечать «потому что»!» — пишет один из комментирующих.

«А что так? Разве они наоборот не должны были заклеймить позором Россию на этом заседании?.. Они же уже новые санкции по этому поводу придумывали… Они уже сами запутались в своей лжи…» — прокомментировал Н. Д.

«Кто бы сомневался! Трусливая империя лжи…» — добавила Диана Ч.

«Не удивлён. Кукловоды против», — отметил «Диванные Войска».

«Потому что в расследовании главное — не выйти на самих себя», — отреагировал Гена Б.

«Обращаться [в ООН] всё равно надо. Это доказательства для мировой истории. И их необходимо фиксировать и сохранить», — подчеркнул 13 348.

«Кто-то верил, что будет по-другому?!» — поинтересовалась Olga G.

«Понятно, чьи там уши торчат», — пишет Youalex 22.

«А кто-то из ООН будет отвечать, что это преступный сговор с целью дискредитации РФ?.. Никак в толк не возьму…» — отметила Ирина.

«А вообще это говорит о том, насколько все шито белыми нитками, вот как они боятся разбирательств», — подытожила Vera K.