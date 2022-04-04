В Южной Корее обсудили заявление представителей южнокорейской делегации, прибывшей в США 3 апреля.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно заявлению главы делегации Пак Чина, избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его администрация будут работать с США над укреплением союза и совместных усилий по решению различных вопросов, включая северокорейскую ядерную проблему.

Депутат Национального собрания (парламента) от партии «Сила народа», возглавляющий делегацию, отметил, что цель визита — тесная координация политики.

«Мы проведем обсуждения с людьми из администрации США, Конгресса и аналитических центров, чтобы заложить прочную основу для нормализации отношений Южной Кореи и США», — сообщил глава южнокорейской делегации по прибытии в Вашингтон.

Пак Чин также подчеркнул важность сотрудничества Сеула и Вашингтона в отношении КНДР, поскольку визит делегации последовал за серией пусков северокорейских ракет, включая пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Он добавил, что существует много вопросов, над решением которых две страны должны работать вместе, включая мир и безопасность на Корейском полуострове.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Глава делегации отметил, что новая администрация также намерена оказать помощь КНДР, если Пхеньян сделает шаг на встречу денуклеаризации. Однако он опроверг вероятность проведения межкорейского саммита с целью возобновления диалога с КНДР.

«Пожалуйста, наладьте отношения между Южной Кореей и США», — просит 21co***.

«Основой нашей дипломатии и безопасности является альянс Сеула и Вашингтона. Поэтому скорее замените посла Южной Кореи в США, который только доставлял неудобства», — рекомендует cyd0***.

«США — абсолютный и настоящий союзник Южной Кореи», — уверен pgk1***.

«До сих пор не могу поверить, что у власти стоят такие безмозглые люди», — отмечает stin***.

«Не держите людей за дураков!» — призывает prim***.

«Оппозиция не знает, насколько может быть коварной, Америка, а если и знают…» — недоговаривает kona***.

«Удачной поездки~», — желает удачи teaj***.

«Надеюсь, в этот раз нашей делегации удасться договориться о разработке сверхмощной ракеты», — надеется pwli***.

«Я бы на вашем месте ничего не делал и сидел на месте ровно», — пишет unof***.

«Лучше бы отправили действующего президента и всю его свиту в КНДР! Давайте подпишем петицию, чтобы сослать их все на север», — предлагает kjoy***.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Теперь и союз между Южной Кореей и Японией не за горами», — предполагает daju***.

«Надеюсь, мы перестанем быть страной-изгоем и укрепим союз с США», — надеется bout***.

«Так или иначе, союз Сеула и Вашингтона — основа развития нашей страны. Надеюсь, эта поездка станет отправной точкой для восстановления подорванного за последние пять лет доверия», — пишет choi***.

«Всё, что нужно сейчас знать, это то, что справедливость и здравый смысл ни что иное, как пустышка, так ка к власти пришли корыстные люди, которые преследуют только свои интересы», — подчеркивает anti***.

«Кажется, вскоре кто-то станет шавкой США», — отмечает minx***.