Германия не будет поставлять украинской стороне боевые машины пехоты Marder. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

По данным СМИ, Украина просила 100 единиц БМП данного типа. Запрос поступил на минувшей неделе. Однако затем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе телефонного разговора с украинским министерством обороны отклонила данную просьбу.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Также новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

«Лишних не нашлось?» — не без сарказма поинтересовался Mika A.

«Шольц стал во что-то врубаться», — выразила предположение Лариса З.

«Куда им свежая техника? Только хлам со времен ВОВ (Великой Отечественной войны. — М. Р.)», — отреагировал Zarub M.

«Люди в Германии скоро отправят своё правительство на Украину», — смеется Александра Александровна.

«Европа открывает глаза. Если они не откроют их полностью, то они увидят, как НАТО будет бомбить Европу. Не зря НАТО разместили во всех странах Европы», — добавил «Клон».

"[Ложь]. Втихаря поставляют. Чтоб народ на вилах не вынес, сказали, что не будут», — возразил «Своих Не Бросаем».

«Вряд ли. Машины не обкатаны в боевых действиях, а если вдруг конфуз? Скандал будет страшный, потому и не поставляют. Да и не только они», — ответил ему Vadim V.

«Это на словах. На деле могут и отправить», — также добавил CatMeg.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

«Да это всё… [ложь] о поставках… Чем заправлять??? Как учить… управлению такими машинами??? ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина. — М. Р.), [пулемет] «Максим», лук и арбалет. Может, потом копья пойдут в дело», — иронизирует Игорь А.

«Они не хотят, чтобы это оружие у России оказалось, как «Джавелины» и «Стингеры», «Хамви» (американский армейский вседорожник. — М. Р.) и прочее, прочее, прочее», — выразил предположение Дмитрий П.

«Значит, дадут какое-то другое», — отметил Леонид Б.

«Разве можно им верить?» — подытожила Miya M.

Отметим, в оборонном ведомстве Германии информацию подтвердили, а отказ предоставлять Киеву БМП объяснили тем, что все БМП Marder связаны обязательствами в рамках Североатлантического альянса и вопрос их вывода с позиций, соответственно, должен решаться в рамках НАТО.