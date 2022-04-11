В соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, где запечатлено, как группа подростков жестоко избивает девочку. Нападение якобы произошло на днях в Березниках Пермского края. Спустя какое-то время ролик был удален. Однако информация об агрессивных детях уже просочилась в интернет и вызвала бурные комментарии.

Адриан Ван Остаде. Драка

По данным информресурсов, толпа подростков ополчилась против одной девочки. Школьницы избивали сверстницу руками и ногами, побои наносили лежачему на земле ребенку. Пинали по голове. «Матвея не люби», — произнесла одна из нападавших.

Паблик «ЧП Березники!» сообщил, что полиция заинтересовалась роликом и взяла все данные участников, снятых на видео.

Комментаторы не скупятся в своих оценках инцидента и настроены весьма агрессивно. Толпу подростков называют тварями, мразями и зверёнышами. Пользователи интернета осуждают и родителей налетчиков, говоря, что воспитание детей на нуле.

«Агрессивная реальность…», — дал оценку избиению Алексей Н.

«Что творят… и никто не заступится. Сколько злости, жестокости», — недоумевает Елизавета М.

«Твари малолетние! Толпой все герои, а одного поймай — сразу слёзы, сопли и блеять начнёт, что он, несовершеннолетний, и маме с папой будет звонить», — сказала Наталья Л.

«Открыть тюрьмы для малолеток и несовершеннолетних. В 12 лет они насиловать могут, избивать, унижать, убивать, а сидеть в тюрьмах запрещено. Для таких отморозков только тюрьмы», — оставила комментарий Ирина И.

Доменико Маджотто. Женская драка. 1775

«По всем тюрьма плачет! Родителей жалко, такое воспитали», — отметила Анна С. В противовес оппоненты говорят, что именно родителей надо наказывать за отсутствие воспитания дочерей.

Комментаторы обращают внимание на то, что родителям агрессивных подростков грозит административное наказание. Между тем в отдельных случаях пользователи интернета говорят и о возможности уголовного наказания.

Подписчики соцсети акцентируют внимание на том, что подростки становятся агрессивнее из-за того, что в школах их сейчас к труду принуждать нельзя, ремнем родители ударить не могут. Всё это прописано на законодательном уровне. Дети стали грамотные.

«А накажи своего ребёнка? Так дети умные стали, приходят в школу и жалуются — меня мама и папа наказали, и пишут докладную в КДН на родителей. Вот и становятся они хуже бродячих собак. Потому что как? «Мне ничего не было, со мной поговорили, а ты думал (а) меня накажут?». Надо вернуть снова родным права — наказывать детей. Раньше можно было такие методы проводить. И дети уважали не только сверстников, да даже уборщицу в школе», — прокомментировала Ольга И.

«Ремень и ремень, и ещё раз ремень. Пора уже снова вернуть наказания», — считают подписчики этот метод самым действенным в воспитании.