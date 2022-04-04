Никто так и не предоставил гарантий безопасности Украине, включая власти США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«США не предоставили нам [Украине] гарантий безопасности», — заявил Зеленский, добавив, что украинская сторона таких гарантий пока не получила ни от кого.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели украинского издания «ШарийNET». Свои комментарии они оставили на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в Twitter.

«Единственная страна, которая может предоставить такие гарантии, — это Россия», — написал Алексей М.

«Кто впишется гарантиями за обезьяну с гранатой?..» — задалась вопросом Юльченок Щ.

«Пешки существуют для того, чтобы ими в большой игре жертвовать, а не предоставлять какие-то гарантии», — добавил Мижган Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Гарантии безопасности режиму нацистов?» — задумался Николай И.

«Клоун всё не допрёт, что Запад кидает всех!» — отреагировал Алексей К.

«Украине все должны. По определению», — пишет Александр П.

«Надо разговаривать с родителями, а не ребёнком. А родители хотят войны», — подчеркнул Михаил К.

«Вот что за народ такой?.. Все им что-то должны…» — не понимает Иван Н.

«Что-то союзники-то склеились. Хотя вообще странно, ну хоть кто-то должен был согласиться», — отметил Вячеслав Я.

«Какие переговоры? Теперь либо пан, либо князь. Третьего не будет. И Зеленский сам до этого довёл, потому что валенок. Порошенко — молодец: ходил по грани со своими паспортами и вырезками от автобуса, но от войны Украину берёг. Зеленский решил стать Наполеоном, или кого он там играл в своем «Квартале 95»? Доигрался», — написал Дмитрий П.

«Дождался… Наконец-то понял — Украина… никому не нужна», — отреагировала Татьяна Б.

«Зачем? Наблюдать из-за океана с попкорном куда веселее…» — отозвался об Америке Артем Т.

«О каких гарантиях идёт речь? Зеленский торгуется о гарантиях себе, кто за ним стоит? Народ все забыли, да и не помнили. Назовите хоть одну договоренность, которую выполнили украинцы… Эту раковую опухоль необходимо вскрывать полностью, как бы ни устал хирург, и самое главное — организовать достойный послеоперационный уход — люди не виноваты», — пишет Анатолий И.

«Главный украинский шулер жалуется», — смеется Елена К.

«Так они уже давали гарантии… [Януковичу]», — напомнил Василий Я.

«Да Украина уже показала «Минском-1 и 2», чего стоят ее подписи», — отметил Sasha K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

«И не сделает этого. К сожалению моему большому, Украина стала ареной битвы американо-британского союза против российско-китайского. Это только начало серьезных перемен. Старый миропорядок умирает, и в его муках рождается новый», — добавил Николай П.

«Януковичу когда-то предоставили гарантии безопасности…» — также отметила Маргарита Д.

«Гарантировать безопасность Украины может только и только Россия. Это не намеренный абсурд. Это то, к чему Украина в конце концов придёт. Россия никогда никого не предавала. И даже предательства прощала, хоть и с великим-великим трудом. В её традиционных ценностях покаяние — одна из главных. Этого, к сожалению, не дано понять сегодняшней Украине. Да это и россияне-то не все понимают… умом, но вот прощают же», — написал Валерий Л.

«Задумайся, Зеля (Зеленский. — О. П.), почему», — призвал Вячеслав С.

«Лютое похмелье», — отреагировал Anton B.

«Зато умудрилась продать старое оружие на миллиарды. По мне, так отличный бизнес-план», — отметил Дмитрий.

«Трудно дать обещание обезьяне с гранатой», — пишет Valery P.

«Да ладно? Никогда такого не было — и вот опять», — с сарказмом комментирует Radik.

«Какие гарантии от стран, которые тушат пожар бензином?! Скинули Украине военный неликвид и, может, ещё, дабы испытать, что-нибудь передадут — и на этом всё!..» — подытожил Mark.