Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 апреля в своей речи после победы на парламентских выборах назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из противников своей партии. Об этом 4 апреля сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — сказал он.

Среди противников Орбан также назвал конкурентов из оппозиции на выборах, американского миллиардера Джорджа Сороса, «бюрократов» ЕС и международные СМИ.

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Заявление Орбана обсудили в социальной сети «ВКонтакте» на странице украинского издания «ШарийNET». Также новость обсудили в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе его партии «Фидес» на выборах в парламент. Всё-таки венгры ещё ценят политиков, отстаивающих национальные интересы страны. Примечательно, что Орбан, говоря о своих противниках, упомянул как бюрократов в Брюсселе, так и Владимира Зеленского. Очередная дипломатическая победа команды бывшего комика», — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Просто человек работает в интересах своей страны, а не на США, Европу и уж тем более… [Украину]», — отозвался о премьер-министре Венгрии Григорий Н.

«Ну сегодня они адекватные, а завтра… [американцы] поменяют власть, и может всё измениться до наоборот. Вон Меркельша (Ангела Меркель. — М. Р.) сидела на двух стульях, и вроде бы твёрдо сидела, а пришел Шольц — и все полетело в пропасть…» — добавил Виктор Т.

«Политик со здоровой головой, как и [президент Сербии Александар] Вучич. У остальных либо опилки, либо страх затмевает всё разумное. Страх, что Америка прихлопнет», — отметила Елена К.

«Весь мир за Украину, да? Далеко не весь, только подстилки Запада! А с Россией большие и сильные страны, которые не прогнулись и не легли под Штаты!» — отреагировал Влад К.

«Орбан — это как Эрдоган. Это не наш (не сторонник России. — М. Р.), это человек, который топит за интересы своей страны и своего народа. Просто его интересы, как и того же Эрдогана, пересекаются с нашими в конкретный промежуток времени…» — добавил Sasha K.

«Он за Венгрию и венгерский народ. Поэтому они не присоединились к санкциям, не разрешают транзит оружия через свои территории. Я бы не сказала, что он за нас. Он просто против стреляния в ногу своему народу», — подчеркнул Llion.

Kremlin.ru После совместной пресс-конференции Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 1 февраля 2022

«Венгры выбрали на этот раз правильную сторону!!! Удачи Виктору Орбану. Помню, он лично под дождём встречал Путина. И приезжал недавно — аж 5 часов разговаривали», — пишет Alex.

«Могут же, когда хотят, соблюдать нейтралитет», — отметила Евгения.

«Зеленский всех задолбал уже», — прокомментировал заявление Орбана Станислав.

«Думаю, скоро несговорчивая… [Европа] будет русский газ за форинты покупать в Венгрии», — с сарказмом подытожил Alex.

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