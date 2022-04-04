Пользователи крымского сегмента социальных сетей активно поддержали предложение главы региона Сергея Аксёнова выдать «чёрную метку» деятелям культуры, покинувшим Россию.

Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982 Черная метка

«Считаю, что деятели, которые выступили против специальной военной операции, против нашей страны и нашего президента, должны как минимум исчезнуть с эфиров государственных каналов. Государство не должно оказывать им никакой поддержки. Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее. Они должны получить «черные метки» на всю оставшуюся жизнь, они больше не имеют морального права быть «маяками» для миллионов людей. Также предлагаю лишить предателей всех званий, которые им присвоило государство. Нельзя допустить, чтобы они вот так просто взяли и вернулись из своих «отпусков» на прежние места, они должны публично покаяться перед народом и перед Родиной», — написал в соцсетях Аксёнов.

Его пост буквально за несколько минут получил множественные комментарии и поддержку пользователей.

«Полностью согласна и поддерживаю такое мнение», — написала Галина М. на странице главы Крыма в «Вконтакте».

«Двумя руками за! Пора омолодить музыкальную элиту. В народе много талантов», — поддержала Ольга И.

«Все правильно! Эти люди — предатели Родины! «Черные метки» они должны получить обязательно!» — считает Виктория Е.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

«Такое время сейчас, а они уехали из страны и тявкают там ещё. Если они патриоты, то хотелось бы уточнить, какой именно страны? Потому что точно не нашей», — дополнила свою мысль тот же пользователь.

«Они сделали свой выбор. Было бы очень замечательно, если бы про них перестали писать в соцсетях. Ушли, и всё — прощайте. Надоели их сопли лицемерные. Набили карманы за счет народа и хвостом вильнули», — считает Натали П.

«Отобрать наворованное и раздать малоимущим, многодетным и пожилым! Вот так надо поступать с предателями!», — считает Людмила Г.

«Давно пора понять, что у них у всех Родина там, где их банковские счета… И только простые русские люди, иногда недоедающие, иногда просто бедные, иногда совсем необразованные и вовсе некультурные, не умеющие пользоваться шестью вилками и ножами, оказываются теми самыми настоящими русскими людьми, на которых и держится тысячелетняя Русь… а не вот эти вот все… И ещё. Не следует сбрасывать со счетов и наших либерах, поддерживающих нацистский режим и скачущих на костях наших солдат, которых пытали нацисты. Эти люди должны быть приравнены к фашистам», — написала Анастасия Я.