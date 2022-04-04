Польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), похоже, решила сыграть по-крупному и выставить на кон Польшу в игре на «распад России». Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, «после 40 дней российской агрессии на Украине никто не сомневается, что это чистое зло».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Моравецкий подключился к западной дезинформационной операции по городу Буча. По его словам, в нем «было обнаружено около 300 убитых людей» и «это геноцид». Но претензии он почему-то решил предъявить не только России, но и Франции. «Президент Макрон, сколько раз вы проводили переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Прекратили ли вы какие-либо свои действия? С преступниками нельзя вести переговоры, с преступниками нужно бороться. Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы стали вести переговоры со Сталиным? Вы бы стали вести переговоры с Пол Потом? Хватит тянуть время», — заявил Моравецкий. По его словам, «Европейский союз должен как можно скорее разорвать все коммерческие отношения с Россией. Украина должна получить больше оружия, чтобы она могла защитить детей и женщин Бучи, Мариуполя и сотен других мест. Это наш политический и моральный долг. Хватит изворачиваться и делать ложные жесты. Хватит! Госпожа председатель Европейской комиссии! Господин президент Европейского совета! Я требую скорейшего созыва Европейского совета по преступлениям России и эффективным санкциям».

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

Эмоции Моравецкого в Польше оправдывают тем, что, как сообщает Польское агентство печати (PAP), Еврокомиссия представила предложения, которые де-факто ослабляют санкции ЕС против России. «Несмотря на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых болезненных санкциях Евросоюза против России, предложение Еврокомиссии носит косметический характер и де-факто смягчает существующие ограничения», — рассказали PAP дипломатические источники ЕС в Брюсселе. Некоторые страны, в том числе Польша, выразили большое разочарование новым предложением, включая масштаб планируемых к отмене санкций и предложения по ограничениям, которые названы «косметическими». Например, Еврокомиссия «предлагает исключить из санкционного списка запасные части для автомобилей класса люкс. Исключения также будут касаться, в частности, предметов роскоши, сотрудничества с Россией в космической сфере или поставок топлива для атомных электростанций. Инициатива ЕК также освободит Сербию, страну — кандидата в члены ЕС, от необходимости присоединиться к санкциям ЕС. Мы, конечно, не согласимся на это», сказал PAP один из европейских дипломатов. Как считают в Варшаве, санкции, введенные ЕС, просто слабы, поскольку в России «наблюдается стабилизация экономической ситуации и курса рубля».

Иными словами, Еврокомиссия не хочет перейти красные линии в отношениях с Москвой. Возможно, на это влияет и личная позиция Урсулы фон дер Ляйен, которую в Брюссель делегировала Ангела Меркель и которая находится в оппозиции к Берлину. При этом отметим, что Меркель все-таки является человеком, для которой суть Второй мировой войны и опасность для Германии реабилитации нацизма не является чем-то второстепенным. В отличие от нынешней немецкой правящей коалиции, в которой на ведущих постах оказались наследники гитлеровских офицеров, чьи «подвиги» не являются поводом для стыда со стороны потомков. И это в перспективе является проблемой для Польши, которую она пока не осознает. Ведь немецкий реваншизм станет в будущем огромным вызовом для Варшавы, которая по итогам Второй мировой войны смогла заполучить так называемые воссоединенные территории, принадлежавшие Третьему рейху. Как неоднократно говорили автору этих строк его польские коллеги, никто в Польше вслух этого не скажет, но многие благодарны Сталину за нынешние польские границы, позволившие сформировать страну в ее этнических очертаниях и продвинуть на Запад. Помимо того, очевидно, что никаких бонусов за свою агрессивную антироссийскую линию не получит среди европейского мейнстрима и «Право и Справедливость», о чем на страницах немецкой газеты Berliner Zeitung написал известный европейский философ Славой Жижек.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

Комментируя визит в Киев премьера Моравецкого и главу польской PiS. Ярослава Качиньского, он указывает: это была миссия против объединенной Европы. «Два антироссийских польских сторонника жесткой линии отправились в Киев, выдав себя за специальных посланников Европейского союза, — отмечает Жижек. — Неудивительно, что их «миссия» вызвала смущение в Брюсселе, поскольку ЕС не уполномочивал их на это. Истинной целью их миссии было не действовать от имени Европы в Киеве, а сигнализировать о четком разделении Европы. Это была миссия против объединенной Европы. Их послание Украине звучало так: «Мы — ваши единственные настоящие союзники, только мы искренне и полностью поддерживаем вашу борьбу против российского вторжения, а не вялая и разложившаяся либеральная Западная Европа». Все воинственные меры, за которые выступали некоторые члены миссии в Киеве, вряд ли могли скрыть их истинную цель: заманить Украину в свою националистически-либеральную Европу против все еще доминирующей социал-демократической Западной Европы. Обсуждения вращаются вокруг главного вопроса: «Где будет Украина, когда закончится война?»

А где будет Польша? «Право и Справедливость» выставила Польшу на стол в геополитическом казино. Варшава надеется сыграть по двум позициям: максимум — добиться развала России, минимум — заполучить из трех-пяти областей Западной Украины марионеточную республику, которой она сможет управлять. Это попытка вернуться в реалии до сентября 1939 года. Однако Польша может столкнуться с обратной реакцией. Ведь после сентября 1939 года часть ее нынешнего Белостокского воеводства входила в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Как говорится, можем и повторить.