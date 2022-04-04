Пенс назвал худшего президента США. Сети: «Байден — наш агент»
Широкий отклик в соцсетях вызвала информация о том, что экс-вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал президента США Джозефа Байдена худшим американским лидером в современной истории страны.
В качестве причин Пенс назвал ошибки администрации Байдена в борьбе с пандемией коронавируса, «катастрофический» уход из Афганистана, рекордные рост цен на топливо и инфляцию.
На основании всех указанных фактов он сделал вывод, что Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории.
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Это заявление Пенса, сделанное 3 апреля в эфире Fox News, пользователи активно обсуждают в соцсетях.
«Скоро Америке вашей кирдык придёт», — иронизирует пользователь Виталий в телеграм-канале, посвящённом спецоперации на Украине.
«А поутру они проснулись», — пишет Рита Маргарита о США.
«Это хорошо! Нам свои люди в чужой команде нужны», — рассуждает yuri о Байдене.
«Он не ожидал от России такой многоходовочки», — подчёркивает RED.
«Пора гнать старика взашей», — считает Валентина З.
«Да вообще всё равно, что там у них», — не интересуется ситуацией в США пользователь «Просто Повелитель».
«Байден — наш агент», — шутит Дмитрий.
«Импичмент ему, он достал весь мир уже», — пишет Igor R.
«Всё равно на Америку, у нас своих проблем хватает», — отметил Артём.
«Давай, Байден, работай!» — комментирует Alexey. «Да он за нас, похоже», — добавляет Саня.
Мурик подчеркнул, что Байдену уже тяжело управлять страной из-за его возраста. «Хотя на Украине молодой, а такой же *****», — добавил он.
«Теперь у русских появится новый тост «За Байдена!» — шутит Ярослав Я.
«Вот почему об очевидных вещах заявляют бывшие? Бывшие дипломаты, бывшие министры, экономисты, финансисты. Рядовые журналисты. Правильно, а зачем в правительстве Америки думающие? Чтоб думали? Ничего подобного, они должны просто делать, что им говорят», — недоумевает Виктория М.
«Байден убивает экономику не США, а Европы», — рассуждает Serg.
«Полковник Байден на задании, не мешайте ему», — придумал очередную шутку Дмитрий Ж.
«Байдену грозит импичмент», — убеждён Сергей С.