После начала специальной военной операции РФ по денацификации Украины многие с оптимизмом говорили о том, что действия Москвы »поспособствуют консолидации глобального альянса, который объединит демократические страны против России и Китая и таким образом обеспечит единство свободного мира на многие годы». Однако такое видение является не чем иным, как заблуждением: безусловно, украинский кризис будет иметь далекоидущие последствия как для России, так и для ее непосредственных соседей и всей Европы, однако к переформированию глобального миропорядка он не приведет, как и не станет он началом идеологического противостояния между демократическими странами, с одной стороны, с Китаем и Россией, с другой, пишет бывший дипломат, который работал советником по национальной безопасности премьер-министра ИндииМанмохана Сингха с 2010 по 2014 год,Шившанкар Менон в статье, вышедшей 4 апреля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

Так, многие крупнейшие демократические государства, в том числе Индия, не присоединились к возглавляемой США санкционной кампании, как и не стали они публично осуждать действия Москвы. Специальная военная операция, иными словами, не только не сплотила «свободный мир», она еще и вскрыла фундаментальное отсутствие его единства. Например, несколько крупных демократических стран, в том числе Индия и Южная Корея, воздержались при голосовании по резолюции ООН, которая требовала вывода российских войск. Более того, целый ряд демократических стран Латинской Америки, в том числе Бразилия и Мексика, не стали поддерживать антироссийские санкции.

С точки зрения стран Азии происходящее на Украине не представляет собой каких-либо тектонических сдвигов само по себе. Напротив, по мнению руководства этих стран, украинский кризис является проявлением того сдвига, который уже произошел: Европа больше не центр геополитики, как было во время холодной войны, теперь она стала лишь галеркой для Азии — основного театра геополитических процессов.

Chinamil.com.cn Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая

Сегодня центр притяжения мировой экономики переместился с Атлантики на восток от Урала. Геополитические споры и дилеммы в области безопасности, которые могут повлиять на глобальный порядок, сосредоточены в прибрежных регионах Азии. И мир ищет новое равновесие, чтобы сбалансировать усиление Китая. Сложная политическая динамика в Азии не поддается такой резкой конфронтации, которая происходит на Украине. Политики в западных странах не должны думать, что их действия на новых фронтах в Европе определят контуры грядущей более широкой борьбы.

Безусловно, кризис на Украине будет иметь последствия и для стран Азии, например, из-за роста цен на энергоносители, однако он не изменит фундаментального геополитического положения вещей, если, конечно, США не перестанут активно проводить свою стратегию в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Многие азиатские страны, в том числе союзники Вашингтона, экономически связаны с Китаем, но их безопасность зависит от Соединенных Штатов. Индия является одним из примеров. За последние два года объемы торговли с Китаем достигли новых рекордных показателей, несмотря на прохладные политические отношения, наращивание военной мощи и столкновения вдоль их общей границы. В то же время связи Индии в области безопасности и разведки с Соединенными Штатами значительно расширились.

Россия, на долю которой в 2002 году приходилось 88% индийского импорта вооружений, к 2020 году сократила свою долю до 35%, когда на Соединенные Штаты и их союзников приходилось 65% поставок. Индия сохраняет большие запасы устаревших российских платформ, но тенденция к диверсификации импорта вооружений очевидна и устойчива.

Су-30МК ВВС Индии

Эта динамика множественных связей и партнерств является в Азии делом обычным, и она усложнит любое формирование Западом более крупной конфронтации с «автократиями» Китая и России. Индию много критиковали за нежелание высказываться против действий России на Украине. Официальные лица США также предупредили Индию, чтобы она не соглашалась с российскими предложениями, которые могут помочь Кремлю избежать последствий санкций.

Из-за событий на Украине Нью-Дели оказался перед необходимостью выбирать между Россией и Западом — выбором, которого Индия всячески хотела избежать. Соединенные Штаты являются важным и незаменимым партнером в модернизации Индии, но Россия остается важным партнером по геополитическим и военным причинам. В то время как Россия готова совместно разрабатывать и производить чувствительные оборонные технологии, такие как ракета BrahMos, и делиться атомными подводными лодками с Индией, Северная Америка и Европа предоставляют Индии доступ к передовым технологиям, рынкам, финансовым и образовательным системам, с которыми Россия не может сравниться.

Сколько бы ни продлился кризис на Украине, как бы ни пытался Запад изолировать Россию и какое бы влияния ни оказывал нынешний кризис на экономики стран Азии, вряд ли это окажет значительное воздействие на баланс сил в регионе. Конечно, полный крах Российского государства будет иметь серьезные последствия, но пока такой исход кажется маловероятным. Нынешний кризис на Украине не устранит разрыв в военной силе между, с одной стороны, США и Китаем, а с другой — большим количеством средних и субрегиональных держав в Азии. Последним все равно придется договариваться либо с единственной сверхдержавой, либо с Китаем. Маловероятно также, что недавно консолидированный западный альянс, каким бы активным он ни был, найдет в себе силы для того, чтобы играть активную или значимую роль в решении дилемм безопасности в Азии, пока он занят сдерживанием России в Европе.

Nato.int Джо Байден и Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО. 2022

Вместо консолидации кризис на Украине, похоже, приведет к еще большей фрагментации мирового порядка. Из-за такого положения вещей многие страны в Европе стремятся к созданию стратегической автономии, принимая более активное участие в собственной обороне, а не полагаясь на Соединенные Штаты. В Азии на фоне происходящего многие убедились в правильности выбранного курса — внимания к стабильности, торговле и практическим результатам, то есть стратегии, которая верой служила азиатским странам в течение последних 40 лет.

Происходящее на Украине с большой долей вероятности станет проблемой для экономик Азии, которые уже пострадали от пандемии и сворачивание темпов глобализации за последнее десятилетие. Совокупные экономические и политические последствия этого кризиса, вероятно, побудят азиатские страны стать более самостоятельными — тенденция, уже порожденная пандемией.

Тем не менее спецоперация не стала тем водоразделом между «союзниками свободного мира» и его «противниками». Речь не идет о глобальной борьбе добра со злом, те же, кто надеются на такое развитие событий, будут разочарованы.