В Великобритании с пятницы, 1 апреля, проходят протесты Just stop oil. Активисты уже третий день блокируют доступ к нефтехранилищам, требуя закрытия новых нефтяных и газовых проектов. В связи с этим арестованы больше 200 человек по подозрению в нанесении вреда, а также создании препятствий и нарушении общественного порядка. В Эссексе все еще заняты два туннеля к нефтехранилищам.

Цитата из к/ф «Послезавтра» реж Роланд Эммерих. 2004. США Не просто в Англии жить

Помощник начальника полиции Уорвикшира Бен Смит заявил, что операция на месте продолжается, но он надеется на скорейшее ее завершение и возвращение полицейских к защите общественного порядка и жителей Уорвикшира.

Часть пользователей считает, что протестующие правы и что Великобритании действительно необходимо отказаться от нефти и газа, потому что так страна внесет величайший вклад в охрану окружающей среды и даст отпор «путинскому режиму».

«Поддерживаю! Нам нужно сжигать меньше нефти. Возобновляемые источники энергии сейчас обычно дешевле, с них Путин получает меньше денег, они не приводят к загрязнению воздуха и не оставляют углеродного следа. Нам нужно сейчас же ускорить переход», — написал @saintjimjim.

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

В комментариях отметили, что для перехода к возобновляемым источникам энергии должны быть завершены все разработки, должно пройти время, страна должна быть готова к таким изменениям, потому что невозможно за ночь выключить нефть и включить что-то другое.

«Ученые работают над тем, чтобы избавить мир от этого старого загрязнителя, никогда не говорили, что это произойдет за ночь. В качестве товара потребления нефть уже уходит. А эти протестующие, если у них нет конкретного ответа, должны разойтись. Нефть будет важным товаром в этом мире ровно до тех пор, пока она не перестанет быть таковым», — прокомментировал @Northenerx.

«До тех пор, пока все нужды страны не смогут быть полностью удовлетворены возобновляемыми источниками энергии, полезные ископаемые должны оставаться в использовании. Это должны понимать все», — считает @28hcap.

«Давайте все испортим! Они еще не поняли, что мы будем сжигать нефть еще на протяжении десятилетий, потому что еще десятилетия нужны на переход хотя бы к электричеству», — написал @Gra_Rus.

Ряд пользователей уверены, что немедленный отказ от нефти приведет к краху экономики, потому что возобновляемые источники еще недоработаны, а без нефти не будет денег на их доработку.

«Да, давайте разрушим экономику, чтобы мы не могли позволить себе высокую цену «озеленения», все станции для электрокаров, ветряные мельницы и проекты источников возобновляемой энергии не бесплатные», — отметил @pistolpete168.

Комментаторы также отметили, что протестующие, видимо, совершенно не понимают, что предлагают, поскольку нефть используется не только как источник энергии, а нефтепродукты входят в состав множества других вещей.

«Да, мы должны наращивать темпы перехода к возобновляемой энергии, но нефть используется для большего, чем просто топливо для наших автомобилей», — прокомментировал @GillPile.

Некоторые комментаторы связывают протесты с ростом цен на полезные ископаемые, поэтому винят правительство в том, что оно бездействуют.

«Возобновляемые источники энергии сейчас обычно дешевле полезных ископаемых. Если бы правительство инвестировало больше в прибрежный ветер, теплоизоляцию домов, общественный транспорт и тому подобное, то цены на энергию бы так не росли», — считает @saintjimjim.

Pxhere.com Дым из труб

Многие пользователи поинтересовались, каким образом протестующие добирались к нефтехранилищам, которые находятся в глуши, где общественный транспорт не ходит. Большая часть из них уверена, что активисты противоречат сами себе, используя любые виды транспорта от автомобиля до велосипеда.

«Мне интересно, сколько из них использовали машины на бензине или дизеле, чтобы приехать на демонстрацию?» — спросил @MarkUAVServices.

«Они туда пешком пришли? Постеры из пластика сделаны? Мне интересно, они везде пешком ходят?» — поинтересовался @cybercas.

«Я предположу, что все эти люди шли туда пешком и домой тоже пойдут пешком, в свои дома, где они будут греться теплом своих чувств и доброжелательностью?» — уточнила @LeelaGailbraith.

«А куда все эти люди дели своих лошадей, на которых они приехали на протест?» — прокомментировал @Nealnil1962.