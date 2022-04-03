Сеть: «Не свои же» — Киев подсчитал затраты на боевые действия
За минувший месяц Украина потратила на ведение боевых действий порядка $10 млрд. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 апреля заявили в пресс-службе офиса президента Украины.
«По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно $10 млрд США», — говорится в сообщении.
Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
«За месяц военных действий Украина потратила около 10 млрд долл. США — минфин Украины. Постеснялись бы такое говорить, т. к. Украина в реале пока ещё вообще ничего не потратила, т. к. зарплаты военным не выплачены, а боезапасы достались бесплатно ещё от УССР. Зато мы теперь знаем, сколько… [Владимир Зеленский] со своими кураторами из США и Британии вывели на свои офшоры за рубежом», — пишет автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
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«Потратила 10 и надеется на 400. Пусть в кармане кое-что подержит», — с сарказмом отреагировал D. K.
«Что, жалко, что ли? Не свои же», — шутит Lola.
«А сколько ещё потратят и вывезут?» — задалась вопросом Victoria Sergeevna.
«Они ещё и с граждан постоянно деньги собирают «на нужды ВСУ», а деньги все понятно у кого на счетах», — написала Uliana.
«И нужно посчитать, сколько человеческих жизней загублено за $10 млрд на их счетах», — добавил один из участников обсуждения.
«А я думал, это официальная сумма, которую получили ВПК (военно-промышленный комплекс — О. П.) США и ЕС от Украины», — задумался один из комментирующих.
«А они лично Зеленскому на счёт перечисляют? Или как выглядит военная помощь?» — с сарказмом поинтересовался Ku-ku.
«Как же жаль людей… Такой богатый край, страна! Все разворовали и натворили ужас!» — отреагировала Като P.
«Украина только прожирать чужие деньги может… В данный момент это «объедки с барского стола… Байдена»…» — пишет gvs.
«И это называется гордым словом незалежность…» — написала Раиса.
«Потратили… Чтобы потратить, они должны быть, а были только долги. Теперь еще больше. Чудная страна», — пишет Татьяна Д.
«10 млрд долларов не своих денег, а американских, за которые им выставят счёт…» — подчеркнул Murad O.
«За оружие, которое ей поставляют, Украина или то, что юридически от нее останется, будет расплачиваться с процентами очень долго. Не бесплатно, чай, давали. Они, конечно, на российские деньги, замороженные в банках, положили глаз, но за то европейцы и американцы меж собой грызться будут», — считает Валерий.
«Весь наш мир — это глобальный криминал», — подытожила Gorila.