«Хотели «взорвать» в России, а горит в Европе» — Сеть о протесте в Лондоне
В Лондоне активисты движения National Assembly 2 апреля провели акцию протеста против резкого роста цен на электричество и газ, сообщает РИА Новости. Протестующие вышли к резиденции британского премьер-министра Бориса Джонсона и потребовали его отставки.
Новость обсудили читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».
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«То ли ещё будет…» — отреагировала Galina M.
«Браво. Ни со зла говорю, а просто лишний раз доказано, что «иностранцы» терпеть не будут так долго, как русские. Поэтому ихней власти быстренько надо решать, быть или не быть, а то сметут и глазом не моргнут», — добавила Ира В.
«Ну так пусть благодарят своего Борьку нечесаного и деда Альцгеймера-Байдененко (Джо Байдена — М. Р.)…» — иронизирует Dmitriy.
«Веселье только начинается. О сколько нам открытий чудных…» — смеется Lenivec Fondimo.
«Борян — наш агент, он ведет подрывную деятельность», — пошутила Ольга.
«Первые пять лет тяжело, а потом привыкните», — с сарказмом отметил Вячеслав Л.
«Пока протесты, потом начнутся забастовки полномасштабные», — отреагировала Ольга Т.
«Лондонские идиоты. Ради Украины могли бы и потерпеть», — с сарказмом добавил Alex Z.
«И это только начало… конца», — написала Marina K.
«Чем хуже Англии, тем лучше всему остальному миру!» — отреагировал Ayg.
«Англичанка — слабая, не может потерпеть еще пару месяцев…» — не без сарказма отметил Alexander K.
«Пускай еще санкции ужесточает», — комментирует новость Дмитрий К.
«А вместо Джонсона есть кандидат? А то, может, ещё хлеще будет персонаж?!» — задалась вопросом Светлана.
«Пока не впечатляет. Все эти митинги в Европе имеют одноходовую логику. Поднялась цена на газ? Они митингуют против поднятия. У власти Борис Джонсон? Значит, он плохой. Пока логической цепочки «сами ввели санкции — сами получили рикошет», которая очевидна в России, там не наблюдается», — отметил Flowerswood.
«Они хотели, чтобы у нас были митинги, а они у них. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь», — пишет Ольга.
«Главное, чтобы Бориска не останавливался», — написал «Вагончик тронулся».
«На этот раз [заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория] Нуланд печенек не напекла? Чего-то не видно ее», — с сарказмом пишет «Удалённый аккаунт», напоминая, как Нуланд раздавала выпечку на майдане в Киеве в 2013 году.
«За что боролись, на то и напоролись», — отреагировала Оксана С.
«Почему шины не жгут и не стреляют в полицию? У англичан недостаточно украинской демократии?» — не без сарказма спросил iL74 Syzran.
«Протесты против цен. Их интересуют симптомы, а не болезнь. Лицемерные твари, — пусть на Украине будут нацики, на Донбассе — ракетные и артиллерийские обстрелы, русским — разорванная в клочья экономика, лишь бы британцам не повышали цены», — возмутился Владимир Б.
«Хотели «взорвать» в России, а горит по всей Европе. Давайте ещё пакеты! Главное, не останавливайтесь», — смеется Софья С.
«Главное нашим не… [сдать назад]. Поверьте, через пару месяцев голодной жизни санкции начнут снимать. И всем станет плевать на Украину», — добавил Just A Guest.
«Давай, саксы, приведите в чувства своих политикашек!» — с сарказмом подытожила Галина Щ.