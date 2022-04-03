Украинский лидер Владимир Зеленский отверг на конференции в Мюнхене предложение канцлера Германии Олафа Шольца избежать конфликта с Москвой, отказавшись от вступления Украины в НАТО. Об этом 2 апреля сообщает издание Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие поставили под сомнение сообщение издания Wall Street Journal, указав на то, что представители стран Запада, которые много лет накачивали Украину оружием и по сути готовили страну к столкновению с Россией, вряд ли стали бы прилагать усилия для того, чтобы предотвратить возможный конфликт с РФ. Кроме того, ряд участников обсуждения отметили, что Зеленский ничего не решает — принимают решения Штаты.

«Wall Street Journal сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 февраля предлагал Владимиру Зеленскому мирное решение конфликта путём отказа Киева от вступления в НАТО и согласия на нейтральный статус. Но Зеленский отверг предложение, чем и поставил страну на грань катастрофы. Ответственность за происходящее целиком и полностью на нём», — пишет телеграм-канал «Запрещённая Украина».

«Зеленский — марионетка США, какой-то Шольц ему не указ», — отреагировал LL.

«Папа-мама Байден не разрешают. А сам он без разрешения старших ничего не решает. Ну маленький ещё самостоятельно решать такие вопросы», — не без сарказма добавил Иван Владимирович.

«Марионетка… Люди для него ничто…» — пишет M. Odes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка. Зеленский

«Сливают Зельца (Зеленского — О. П.), вот и всё», — отметил «Скакун Кастрюлеголовый».

«Зеленский и Порошенко, наверное, несказанно рады тому, что сейчас происходит на Украине. Теперь никто и никогда не узнает, сколько ими было… [украдено] за время правления. Не удивлюсь, если им ещё и награды какие-то дадут», — написал diich.

«Сейчас каждый первый из Европы начнёт рассказывать, как говорили Зеле (Зеленскому — О. П.) низя (нельзя — О. П.)… А он, кака такая, не слушал. Вот только санкции задолго вводить начали, и не против Зели… Какие же они все гадкие, хотя, наверное, в этом и был их «хитроумный» план», — прокомментировала новость Ольга К.

«Ответственность целиком и полностью на США, но они, как всегда, прячут её под шкурой клоуна Зеленского», — написал Андрей Z.

«Задним умом мы все мудрецы… Но вентиль перекрывается…» — не без сарказма пишет Дмитрий Михайлович.

«Да он то отказывается, то через пару дней опять кричит «возьмите в НАТО», — комментирует Элис.

«Зеленский войны меньше боялся, чем Порошенко и его компания нациков. Рейтинги стремительно падали, и он возомнил себя Наполеоном в роли спасителя нации», — отреагировал Сергей.

«Не мог Зеля остановить то, что задумано Америкой!» — заметил А. K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Если Европа была против войны, то чего они сейчас шлют оружие?» — недоумевает Lidia S.

«Бред какой-то. Запад накачивал все эти годы Украину оружием, военными советниками и программами. Натравливал на Россию. В конце концов собрал ударную группировку на Донбассе (что явно не могло быть без ведома Запада). И при всём этом Запад отговаривал Зеленского?!» — недоумевает Константин.

«Нашли козла отпущения. Так отговаривали, что пичкали оружием и дальше поставляют!» — пишет Lilya.

«Нас никто не спрашивал о НАТО», — напомнила Elena.

«Да что это за ерунда? Причем тут этот Зеленский? Что он решает? Штатам эта война — мать родна. Не для того они 30 лет вкладывались, чтобы какой-то артист вдруг стал режиссером», — отреагировала Natalia A.

«Германия могла оружие и не посылать шумерам (украинцам — О. П.)… Или не могла?» — подытожил Roman K.