В настоящее время Европейский союз готовит новые санкции против России, которые не затронут энергетический сектор и будут такими, чтобы их было сложно обойти. Об этом 2 апреля сообщил во время своего выступления на форуме «Амброзетти» еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения указали на то, что вместо того, чтоб задуматься о собственной экономике, ЕС разрабатывает антироссийские санкции, последствия которых так же, как и ранее, могут быть ощутимы в Европе.

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«ЕС сообщил, что работает над новым пакетом санкций против России, но они не затронут энергетику. ЕС превратился в пакетовую фабрику. 99% своего рабочего времени чиновники ЕС тратят на разработку пакетов с антироссийскими санкциями», — не без иронии отметил автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Camera dei deputati Паоло Джентилони

«Фабрика по упаковке ненависти», — отреагировал Kontramot.

«Работу создали мы людям», — смеется Ирина Р.

«Про Байдена что-то тишина, в новостях не фигурирует. Тоже, наверное, некогда, — новый пакет санкций штампует», — пошутила Inna S.

«Зато безработицы нет. Неделю думают, какие [санкции] назначить, неделю голосуют…» — пишет Igor V.

«А что там еще осталось? Арест наших судов разве что. Так это война», — добавил Drek.

«У них уже целый пакет с пакетами…» — смеется Ирина Б.

«Надо тоже поработать, но над мешком санкций… чтобы задумались, что русские, по ходу, не будут мелочиться. Типа слушок пустить…» — задумался «Лаврентий Берия».

«Заняться больше нечем. Сейчас голодные африканцы подтянутся и вам мозги вставят…» — отметила Татьяна В.

«Ну да, им не до своей экономики. Им бы нас обрушить — и нет других проблем», — написал Андрей Ч.

«А чтобы жители Германии не мёрзли, они не работают над этим?» — поинтересовалась Евгения.

«Лучше бы шли валежник и кизяки собирать. А летом пусть опахалами машут вместо кондиционеров», — пошутила Mila F.

«Больше санкций. Хороших и разных! Чтобы наша верхушка деньги к вам из России не вывозила! Старайся, евровермахт!» — пишет Ирина Ц.

«Если им отключить газ, то фабрика по производству санкций остановится», — иронизирует G. P.

«Скоро вместо санкций в эти пакеты можно будет сложить остатки европейской промышленности и сдать в китайский или российский ломбард (в лучшем случае), а то и в пункт приёма вторсырья, чтобы купить бутылку масла или буханку хлеба!» — шутит Антон Павлович.

«Молодцы, в их странах экономике пришел полярный зверек, а они санкциями и Россией заняты», — смеется Alex.

«Ну, благодаря России у них появился повод собираться вместе, даже пытаются думать, надо же», — не без сарказма добавила Anzhelika A.

«Серьезно, у меня такое чувство, что в странах ЕС управляют генерал-губернаторы из США. Для них главное, чтобы в США бабки текли, а каким образом — неважно. Вот и появляются разные поводы, чтобы от связей с РФ отказаться», — прокомментировал новость Константин Ч.

«Давно понятно, что санкции они вводят против самих себя», — подытожил lк.