Германия внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому ФРГ против наращивания военной помощи Киеву. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

«В политике не бывает безупречной с моральной точки зрения позиции. Всегда есть соображения, продиктованные необходимостью предотвратить худшее. Из этого вытекают все политические шаги», — приводит слова политика ТАСС.

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Заявление министра обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Германия не хочет становиться целью для ударов России, заявил вице-канцлер Хабек… К сожалению, как показала практика, страх за собственную шкуру — это единственное, что принимают в расчёт западные партнёры. Россия долго надеялась, что Западу интересны здравый смысл, справедливость, диалог, защита людей от геноцида, в конце концов. Но нет. Работает только страх за свою, западную шкуру. К сожалению», — комментирует заявление Хабека автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Ну хоть это работает…» — отреагировала Гульмира.

«А когда они были другими?..» — поинтересовалась Belkasquirrel.

«Воистину так. Страх за шкуру и собственное благополучие», — отметил Michael.

«Запад и здравый смысл? Несочетаемые слова от слова совсем», — пишет Татьяна М.

«Одной рукой пишут такие тексты, а второй рукой поставляют вооружения на Украину», — заметила Ольга.

«На Германию, к несчастью для немцев, напало их собственное правительство», — добавил Dmitry D.

«Будет и дальше снабжать оружием и думает, что не станет целью? Интересный подход…» — прокомментировала новость Анна.

«Мда, союзники из них никудышные», — с сарказмом написала Лина.

«Германия не хочет становиться целью. Да кто вас спрашивает вообще!» — с юмором отреагировал Вадим Z.

«Не хочет становиться, но делает все, чтобы стать», — в свою очередь отметил Владимир Б.

«Так вот, не стоит тогда выпускать на трибуну Шольца… А то вот Зеленский тоже якобы не хотел, а наговорил на денацификацию», — написала Евангелина.

«Этот страх у них в подкорке с 1945 года», — прокомментировала Наталья Ш.

«Неужели кому-то было непонятно, что они понимают только силу?!» — подытожил Сергей.