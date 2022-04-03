Праволиберальное итальянское издание Il Foglio («Листок») забило тревогу из-за того, что парламентарии, как выяснилось, тайно искали российские новости. Депутаты и сенаторы — всего около 40 человек — создали для этого даже специальный «секретный чат» в мессенджере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

В чате «критически настроенные к Киеву» политики делились информацией, противоречащей «русофобскому мейнстриму». В частности, их интересовали новости о военной спецоперации России на Украине, НАТО, санкциях. Более того, возмущается автор Симона Канеттьери, парламентарии обсуждали способы обхода блокировки сайта «Спутник».

Но особо предосудительным стал тот факт, что информацию о боевых действиях на Донбассе депутаты узнавали на канале итальянского журналиста, гражданина ДНР Витторио Никола Ранджелони. Отмечается, что все участники чата являются представителями партии «Лига Севера».

Fabio Visconti Партия «Лига Севера»

В комментариях некоторые читатели назвали депутатов едва ли не предателями. По всей видимости, это и было целью статьи — травля тех, кто посмел искать альтернативную информацию о происходящем на Украине, альтернативу тому, что пишет, к примеру, Il Foglio.

«Они практически коллаборационисты, нельзя ли предъявить им обвинение в измене, поскольку они члены парламента Итальянской республики?» — поинтересовался Франческо Д.

Впрочем, многие комментаторы выступили против такого подхода, интересуясь, с каких пор всем нужно думать одинаково.

«Быть пророссийским — не преступление», — напомнил Филиппо Ш.

«А где написано, что всем нужно думать одинаково? И эти люди называют Путина диктатором», — пишет Микела Митта Л.

«У нас ещё есть право думать так, как нам хочется и, главное, не так, как пишет Il Foglio, к счастью», — отметил Массимо В.

«Не понимаю, где сенсация? Если бы у них хватило смелости сказать то, что они думают на самом деле, большинство парламента Италии было бы настроено пророссийски», — считает Альфонсо М.

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