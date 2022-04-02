Лидер Лейбористской партии Кир Стармер дал интервью на BBC Breakfast, в котором призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жену Кэрри Джонсон рассказать, был ли им выписан штраф за нарушение коронавирусных ограничений во время вечеринок на Даунинг-стрит.

(сс) 10 Downing Street Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10

«Я ожидаю от премьер-министра, чтобы он сказал, был ли он оштрафован. У меня нет цели лично атаковать жену премьера, и когда ее «атаковали» несколько месяцев назад, я посчитал своим делом сказать, что считаю это неправильным. Но я думаю, что если жена премьер-министра получила штраф за участие в вечеринках на Даунинг-стрит, когда вся страна соблюдала правила, я считаю, мы имеем право знать. Я не хочу лично ее атаковать, но я считаю, мы имеем право знать», — заявил политик.

Многие пользователи раскритиковали лейбориста, назвав его женоненавистником и отметив, что он противоречит сам себе, когда утверждает, что Джонсоны должны рассказать о своих штрафах.

«Сэр Кир Стармер сказал, что он не будет набрасываться на Кэрри Джонсон, а потом сразу продолжил это делать», — написал @uk_sf_writer.

«Если не можешь победить «пацана», капля женоненавистничества должна сделать чудо», — прокомментировал @SteveParker1971.

В комментариях отметили, что жена Бориса Джонсона такой же простой человек, как и любой другой подданных королевства, поэтому просить ее сообщать о штрафах, которые ей были или не были выписаны — это нарушение.

«Это отвратительно, Кир Стармер. Кэрри Джонсон не входит в правительство, она также не сотрудник правительства. Она — частое лицо, и к ней должно быть такое же отношение, как со всем остальным. Так к чему вся эта спекуляция? Кроме как к самой низкой политике», — объяснил @deGourlay.

Некоторые пользователи считают, что своим заявлением Кир Стармер показал свою слабость и неспособность быть настоящим оппозиционным лидером.

Rwendland Кир Стармер

«Попробуй использовать политику и политический талант, ты, беспринципный игрок», — обратился @jonthegreener.

«У него нет политики и обоснованной критики в адрес правительства, неудивительно, что он и ВВС продолжают играть в скандал с вечеринками», — прокомментировал @uk_sf_writer.

Часть пользователей все же хочет знать, нарушала ли Кэрри Джонсон правила во время локдаунов или нет, потому что от этого зависит отношение населения к ней и к премьер-министру.

«Особенно если она организовала вечеринку в их частной квартире, когда Джонсон был дома. Премьер-министр должен был остановить это. Одно правило для них, и другое для нас», — написала @FightingAnne1.

«Он прав, налогоплательщики платят за ее дом, так что мы имеем право знать, если кто-либо из них получил штраф», — считает @ppjkis.

Некоторые комментаторы напомнили, что во время локдаунов про нарушителей «чуть ли не по новостям рассказывали», так что ничего «особенного» в отношении Кэрри Джонсон не будет, если она сама расскажет о том, был ли ей выписан штраф.

«Конечно, остальные частные лица были названы, причем многие по национальному телевидению», — написала @JulieNHS1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Борис Джонсон должен прокомментировать заявления Кира Стармера в отношении своей жены и «защитить ее честь», напомнив про недавний поступок американского актера Уилла Смита на церемонии «Оскар».

»Может быть Борис должен взять пример с Уилла Смита на следующем заседании по вопросам к премьер-министру в парламенте. Это точно приведет к победе на голосовании», — отметил @joysoftechnolog.

Ряд пользователей считает, что должны быть названы не только Борис Джонсон и его жена, а все политики и другие участники вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов, которым были выписаны штрафы, чтобы население «знало нарушителей в лицо».

«Они все должны быть названы, они выбрали путь, на котором им платит нация, поэтому у нации есть право голоса», — считает @Marina61Mb.

В комментариях также выразили надежду, что штрафы будут «достойными» и соответствующими статусу правонарушителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Штраф должен превышать самый высокий размер, который платится обычными британскими семьями, которые были оштрафованы за нарушение. Мне кажется, что за незаконную свадебную церемонию штраф составлял 10 тысяч фунтов», — напомнил @TaraOCo38612075.

«Я надеюсь, что штрафы будут исчисляться тысячами, как и для других частных лиц, а не по 50 фунтов с каждого», — написал @tonka9754.

Напомним, столичная полиция расследует вечеринки на Даунинг-стрит во время локдаунов на предмет нарушения коронавирусных ограничений. По предварительными данным, будут оштрафованы 20 человек. Представители премьер-министра не сообщили, что Борис Джонсон входит число тех, кому будет выписан штраф.

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