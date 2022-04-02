Многие годы под боком у России Запад разворачивал плацдарм, место для атаки на нашу страну. Но сейчас получил жёсткий ответ. До конца февраля 2022 года шла непрерывная милитаризация Украины. Страну накачивали оружием, солдат обучали опытные инструкторы, проводились совместные учения со странами НАТО, а националисты и русофобы получили от госвласти военную подготовку и карательные полномочия. Сам режим в Киеве чувствовал безнаказанность и уже нацелился на то, чтобы сделать Украину ядерной державой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Остановить растущую угрозу словами и уговорами было нельзя. Ни Запад, ни Киев Москву не слышали. Однако с началом военной операции всё изменилось. Выяснилось, что от российских Вооружённых сил нет военной защиты. Любые точки на карте могут стать целями, которые не укрыть. За месяц было уничтожено подавляющее большинство объектов инфраструктуры украинской армии.

И хотя Киев избрал для обороны эффективную тактику — превратить в щит мирных жителей — не видеть перспективы своего разгрома он не может. Поэтому начал менять высокомерие на конструктивность, что видно, в первую очередь, по уступкам, которые проявились в переговорах двух стран. Украинская делегация приняла важный для России проект соглашения. В нём то, чего Москва много лет пыталась получить от Киева добрым словом. Но смогла только с оружием в руках. Это запрет на вступление в военные блоки, запрет на ядерное оружие, запрет на размещение иностранных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в число которых войдёт и Россия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Решение. Зеленский

«В целом на все спорные территории, включая ОРДЛО (ДНР и ЛНР), Крым, Севастополь не распространяется действие международных гарантий безопасности. Только двухсторонние консультации. А это значит, что по этим территориям никакие третьи страны в рамках Договора по гарантиям безопасности не будут вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений», — заявил участник переговорной группы Рустем Умеров.

Что это значит? Киев готов признать, что Крым и республики Донбасса перестали быть фактической частью Украины. В то время как российская позиция по этим территориям остаётся неизменной, что в очередной раз подтвердил глава делегации России Владимир Мединский. Чтобы не потерять новых территорий, а это при дальнейшем сопротивлении неминуемо, Украина согласилась на международный протекторат, в том числе российский.

Официальное интернет-представительство президента России Подписание Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. 2014

Российская дипломатия достигла существенного сдвига в больном украинском вопросе. Однако лишь после того, как бойцы ВС РФ подступили к городам, высокоточные ракеты уничтожили склады с боеприпасами и запасы топлива, а силы спецназа заметно уменьшили ряды националистических батальонов, кошмаривших Донбасс. Увидев силу оружия Москвы, убедившись, что помощь союзников с Запада имеет пределы, Киев оказался не готов терять всё и пошёл на попятную.

Впрочем, окончательного итога переговоров ещё нет. Украина может понести гораздо большие потери, если не примет условий России. Специальную военную операцию на Украине, которую в России поддерживает подавляющее большинство населения, пока никто не завершал. Киеву следует поторопиться и выполнить то, что от него требуют.