Было бы хорошо, если бы Китай выступил на стороне официального Киева, но окончательное решение остается за Пекином. Об этом, как сообщает 2 апреля ИА Красная Весна, заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка. Зеленский

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — сказал он.

По убеждению украинского лидера, необходимого результата будет невозможно достичь «без прямой связи США и КНР».

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина». Многие критически отнеслись к словам украинского лидера, напомнив, в частности, о том, что Киев ранее национализировал завод «Мотор Сич», контрольный пакет акций которого в 2017 году перешел к компаниям Китая.

«Владимир Зеленский заявил о желании видеть Китай на стороне Украины. Шепнул бы президенту кто на ушко, что Китай никогда не будет на стороне государства, полностью лежащего под США, главного противника Пекина. Ему это сложно понять, но пусть попробует», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Он думает, что в Китае сидят такие же дураки, как на Украине», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Сначала киданул Китай на 3 млрд, а сейчас хотелки включает», — напомнил Alex O.

«Это менталитет такой — просить, кидать и вновь хотелки включать», — ответила ему (Alex O.) Ирина.

«Ну и про «Мотор сич» Зеленский тоже, видимо, забыл», — добавил один из комментирующих.

«[Зеленский], ты для чего кинул Китай на 3 миллиарда долларов? То есть не ты кинул, тебе приказал хозяин в Вашингтоне», — недоумевает «Чубатый».

Владимир Маковский. Пока нет хозяина. 1911

"Хотелки у него знатные», — смеется «Опер Питер».

«Он вообще, походу, не в теме, что происходит», — выразил в свою очередь предположение Александр.

«Если человек идиот — это навсегда», — не выдержала Наталья Б.

«Надувной клоун поставлен не думать, а исполнять. Мнение кукол Китаю побоку», — прокомментировал заявление украинского лидера Роберт Д.

«С каждым днём мне всё больше кажется, что Зеленский хуже Гитлера», — выразила свое мнение Елена.

«Блаженный, ей Богу», — иронизирует A911.

«Пока что на стороне шестёрки США только шестёрки США. Ну или как они говорят — весь мир», — не без юмора подытожил Juri.

Читайте также: МИД КНР: НАТО стоило распустить после распада СССР — Сеть: «Намёк понятен!»

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что НАТО нужно было расформировать после распада Советского Союза.