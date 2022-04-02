Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой нанес визит в Ватикан. Там он встретился с папой Римским Франциском, госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В сообщении Зала печати Святого престола говорится следующее: «Сердечные беседы, состоявшиеся в государственном секретариате, были посвящены продолжающемуся конфликту на Украине, а также безопасности и миру в Европе. В этом контексте стороны сосредоточились, прежде всего, на положении украинских беженцев и перемещенных лиц, а также на оказании им гуманитарной помощи».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

То есть Ватикан показал свой интерес, и он заключается в беженцах. Но Дуда попытался из лимона выжать бочку лимонада. Общаясь с журналистами, он заявил, что «разговор с папой Франциском был чрезвычайно важен для меня, я поблагодарил его за духовную заботу, за молитву о Польше, о поляках, об украинском народе, за осуждение войны. Я также рассказал о ситуации в нашей стране, связанной с кризисом беженцев, который является результатом российской агрессии. Я рассказал о том, как мы принимаем беженцев, которых мы называем нашими гостями, с Украины, потому что это наши соседи, оказавшиеся в чрезвычайно сложной ситуации. Святейший отец был очень заинтересован узнать о том, как мы смотрим на вещи и на ситуацию на Украине. Я рассказал папе о содержании моих переговоров с президентом Зеленским и о моем видении ситуации, основанном на информации, которую я имею, что для нас, поляков, очевидно, что это неспровоцированное нападение на Украину, на суверенное независимое государство, жестокое нападение, в сочетании с убийством гражданских лиц, с попыткой положить конец государству, чтобы оно не могло подняться снова, и о великом героизме украинцев».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Однако между Ватиканом и Польшей есть скрытые линии разлома и всё не так бравурно для Варшавы, как хочет представить Дуда. Во-первых, как говорил в марте папа Франциск, «мне было стыдно, когда я прочитал, что группа государств обязалась потратить, кажется, два процента или две десятых процента ВВП на приобретение оружия, в ответ на то, что сейчас происходит. Какое безумие!» Это напрямую касается Польши, где недавно при всеобщем одобрении был принят новый закон об обороне, согласно которому существенно возрастут расходы на военные нужды, а численность вооруженных сил вырастет в два раза — до 300 тысяч человек. Дуда попытался дезавуировать слова понтифика, заявив, что, возможно, его «неправильно поняли, я убежден, что он не имеет ничего против разумной политики стран, которые хотят жить в мире и хотят защитить себя». Однако ватиканские эксперты уже объясняли тем, кто пытался подобном образом интерпретировать «заблуждения» Франциска, что его слова «не означают «благословения» ускоренной гонки вооружений, которая, кстати, началась уже давно, ведь европейские страны увеличили военные расходы на 24,5 процента начиная с 2016 года», а сам папа «не является «капелланом Запада».

Во-вторых, есть разногласия между Варшавой и Ватиканом по вопросу беженцев. Ведь проблема с ними началась у Польши не 24 февраля, а раньше, летом прошлого года, когда через белорусско-польскую границу стали пытаться прорываться выходцы из Ирака и Афганистана. Тогда на стороне Святого престола оказалась Католическая церковь в Польше, но не польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Если руководство Конференции католического епископата Польши, церковные общины и католические благотворительные организации призывали помочь мигрантам, то власти, напротив, приступили к строительству стены из стали, бетона и колючей проволоки. При этом радикально настроенные польские публицисты даже позволяли себе обвинять призывавшую к гуманности Католическую церковь в Польше в «предательстве». На этом фоне внезапный интерес польского правительства к украинским беженцам вызывает вопросы. Так, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung указывает на принципиальную разницу в отношении властей Польши к беженцам, пересекающим польскую границу из Белоруссии и с Украины. «К одним относятся как к врагам, а к другим — как к друзьям», — замечает издание, оговариваясь, что у польского гражданского общества, которое помогает всем, иной подход.

Gaj777 Беженцы на Центральном железнодорожном вокзале Варшавы

Будучи в Риме, Дуде задали вопрос, существуют ли беженцы категории А и категории Б, на что президент Польши ответил, что, «прежде всего, нужно четко различать две группы». Вне зависимости от изложенной им далее аргументации, Дуда подтвердил факт сегрегации. Это противоречит позиции Святого престола и самого папы Франциска, который в отношении мигрантов проводит последовательную и четкую линию, призывая Европу принимать этих людей без сортировки. Так что публично сыграть со Святым престолом на теме украинских беженцев Варшаве не удастся. Однако остается еще и закрытая часть визита Дуды в Ватикан. Он провел «продолжительную встречу» с кардиналом Паролином, который отвечает за конкретную реализацию ватиканской дипломатии. Здесь есть о чем поговорить. Вполне возможно, что государственный секретариат Святого престола сверил с польским президентом информацию о недавнем визите в Польшу президента США Джо Байдена, получил разъяснения о сути инициативы председателя PiS Ярослава Качиньского об отправке «вооруженных миротворцев» на Украину, обсудил устойчивость украинской государственности в принципе и выявил сценарии действий Варшавы в том случае, если Украина распадется. Но это тот случай, когда Ватикан даже намеком не даст понять, что именно его интересовало и тем более что он думает по этому поводу.